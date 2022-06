Pierwsze biegi przyniosły spore emocje, a kibice nie mogli narzekać na brak walki na torze. Na początek błysnął Martin Vaculik, zwycięzca niedawnego Grand Prix Czech. Słowak przez dwa i pół okrążenia jechał za plecami Olivera Berntzona i Grzegorza Walaska, ale przed metą zdążył wyprzedzić obu rywali i goście objęli prowadzenie 5:1.

W biegu młodzieżowców debiutujący w ekstralidze Oskar Paluch zderzył się ze swoim kolegą z drużyny Mateuszem Bartkowiakiem. Upadek wyglądał bardzo groźnie, a Bartkowiak z podejrzeniem złamania obojczyka opuścił stadion w karetce. W powtórce osamotniony Paluch poradził sobie z ostrowianami Jakubem Krawczykiem i Sebastianem Szostakiem. Niewiele brakowałby by już na początku spotkania Bartosz Zmarzlik doznał porażki. Przez trzy okrążenia zawzięcie atakował Matiasa Nielsena i w końcu wyprzedził Duńczyka.

Dwukrotny mistrz świata szybko jednak znalazł pogromcę. W siódmym wyścigu stoczył fantastyczną walkę z Berntzonem. Obaj zawodnicy tasowali się na prowadzeniu, w pewnym momencie wydawało się, że Zmarzlik utrzyma pierwszą pozycję, ale kolejny atak Szweda był skuteczny i to on pierwszy zameldował się na mecie. Kibice w Ostrowie na stojąco zgotowali owację swojemu zawodnikowi, ale też ten bieg mógłby być ozdobą niejednego finału Grand Prix. Jak później się okazało, to była jedyna strata punktów Zmarzlika w tym spotkaniu.

Zwycięstwo Berntzona nad liderem Stali i trzecie miejsce Tomasza Gapińskiego pozwoliło ostrowskiej drużynie tylko zmniejszyć straty do pięciu punktów (18:23).

Kolejne biegi wygrali Vaculik, Szymon Woźniak oraz Zmarzlik, a przewaga goście znów była bezpieczna i wynosiła dziewięć punktów (34:25). Nadzieje Arged Malesy na dobry wynik prysły w 12. wyścigu. Zwyciężył Anders Thomsen, a Berntzon, który w jechał w ramach rezerwy taktycznej za Grzegorza Walaska, przegrał z 16-letnim Paluchem. Stal prowadziła już 41:30, a po chwili dublet przywieźli Zmarzlik z Vaculikiem.

W wyścigach nominowanych emocji już nie było, zrezygnowani gospodarze nie podjęli już walki. Chris Holder wprawdzie miał ochotę powalczyć ze Zmarzlikiem, lecz na koniec musiał odpierać ataki Woźniaka, który chciał odebrać Australijczykowi drugie miejsce.

Arged Malesa Ostrów - Moje Bermudy Stal Gorzów 34:55

Pierwszy mecz wygrała Stal 55:35; punkt bonusowy dla Stali

Arged Malesa Ostrów: Oliver Berntzon 9 (0,3,2,3,1,0), Chris Holder 9 (1,3,2,1,2), Matias Nielsen 6 (2,1,2,1,0,0), Tomasz Gapiński 5 (3,1,0,1), Grzegorz Walasek 2 (1,t,1), Jakub Krawczyk 2 (2,d,0,0), Sebastian Szostak 1 (1,0,0)

Moje Bermudy Stal Gorzów: Bartosz Zmarzlik 14 (3,2,3,3,3), Szymon Woźniak 11 (3,2,3,2,1), Martin Vaculik 10 (2,3,3,2), Patrick Hansen 8 (2,2,1,0,3), Anders Thomsen 7 (0,1,1,3,2), Oskar Paluch 5 (3,0,2), Mateusz Bartkowiak 0 (u)

Najlepszy czas dnia: Martin Vaculik - 66,06 s - w piątym wyścigu

Sędzia: Krzysztof Meyze (Wtelno)

Widzów: ok. 5,5 tys.

Wyniki meczów 8. kolejki i tabela ekstraligi żużlowej:

Arged Malesa Ostrów - Moje Bermudy Stal Gorzów 34:55

Fogo Unia Leszno - ZooLeszcz GKM Grudziądz 47:43



Pozostałe mecze kolejki

2022-06-12:

zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa - For Nature Solutions Apator Toruń (16.30)

Betard Sparta Wrocław - Motor Lublin (19.15)



Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, małe punkty zdobyte,

małe punkty stracone, punkty, różnica małych punktów)



1. Motor Lublin 7 7 0 0 361-269 14 +92

2. Fogo Unia Leszno 8 6 0 2 360-360 12

3. Moje Bermudy Stal Gorzów 8 5 0 3 390-329 11 +61

4. ZooLeszcz GKM Grudziądz 8 3 0 5 338-382 7 -44

5. zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa 7 3 0 4 316-278 6 +38

6. Betard Sparta Wrocław 7 3 0 4 322-308 6 +14

7. For Nature Solutions Apator Toruń 7 3 0 4 308-322 6 -14

8. Arged Malesa Ostrów 8 0 0 8 268-415 0 -147



Mecze w następnej kolejce

2022-06-17:

Motor Lublin - Arged Malesa Ostrów (18.00)

ZooLeszcz GKM Grudziądz - zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa (20.30)

2022-06-19:

Moje Bermudy Stal Gorzów - Betard Sparta Wrocław (16.30)

For Nature Solutions Apator Toruń - Fogo Unia Leszno (19.15)



autor: Marcin Pawlicki