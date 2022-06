Po sześciu wyścigach na tablicy wyników było 18 do 18. Sześcioma punktami (36:30) gospodarze prowadzili po 11 startach. Później jednak okazało się, że dobra jazda Jasona Doyla - 17 punktów w siedmiu startach, a także jego rodaka Jaimona Lidseya - 11 "oczek" to za mało na wyrównany zespół toruńskich "Aniołów".

Gospodarze sukcesywnie powiększali przewagę przy aplauzie rozgrzanej do czerwoności - nie tylko niedzielnym upałem - publiczności. Najskuteczniejszy w zespole Apatora był Patryk Dudek - 14 punktów. O jeden mniej do dorobku zespołu dorzucił Robert Lambert, a z dziesięć punktów przywiózł kapitan Paweł Przedpełski.

Apator z czterema wygranymi i pięcioma porażkami awansował na piątą lokatę w ekstralidze. Unia z bilansem 6:3 jest trzecia.

For Nature Solutions Apator Toruń - Fogo Unia Leszno 53:37

Pierwszy mecz wygrała Unia 47:43. Punkt bonusowy dla Apatora

For Nature Solutions Apator Toruń: Patryk Dudek 14 (3,1,3,3,2,2), Robert Lambert 13 (3,3,1,2,3,1), Paweł Przedpełski 10 (0,2,1,2,3,2), Jack Holder 9 (2,0,2,2,0,3), Krzysztof Lewandowski 4 (3,0,1), Denis Zieliński 3 (1,2,0)

Fogo Unia Leszno: Jason Doyle 17 (1,1,3,3,3,3,3), Jaimon Lidsey 11 (3,2,2,2,1,1,0), Damian Ratajczak 5 (2,1,0,2,0,0), David Bellego 3 (0,1,1,0,-,1), Keynan Rew 1(0,1,0), Hubert Jabłoński 0 (0,0,-)

Najlepszy czas dnia: Robert Lambert w czwartym biegu - 57,55.

Sędzia: Michał Sasień (Gdańsk)

Widzów: ok. 7 tys.

Wyniki meczów 9. kolejki i tabela ekstraligi żużlowej:

2022-06-17:

ZooLeszcz GKM Grudziądz - zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa 48:42

Motor Lublin - Arged Malesa Ostrów 51:39

2022-06-19:

For Nature Solutions Apator Toruń - Fogo Unia Leszno 53:37

Moje Bermudy Stal Gorzów - Betard Sparta Wrocław 52:38



Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, małe punkty zdobyte,

małe punkty stracone, punkty, różnica małych punktów)



1. Motor Lublin 9 8 1 0 457-353 19 +104

2. Moje Bermudy Stal Gorzów 9 6 0 3 442-367 14 +75

3. Fogo Unia Leszno 9 6 0 3 397-413 12 -16

4. zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa 9 4 0 5 408-366 10 +42

5. For Nature Solutions Apator Toruń 9 4 0 5 401-409 9 -8

6. ZooLeszcz GKM Grudziądz 9 4 0 5 386-424 9 -38

7. Betard Sparta Wrocław 9 3 1 5 405-405 7

8. Arged Malesa Ostrów 9 0 0 9 307-466 0 -159



Mecze w następnej kolejce

2022-06-24:

Arged Malesa Ostrów - Betard Sparta Wrocław (18.00)

For Nature Solutions Apator Toruń - ZooLeszcz GKM Grudziądz (20.30)

2022-06-26:

Fogo Unia Leszno - Motor Lublin (16.30)

zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa - Moje Bermudy Stal Gorzów (19.15)



Autor: Tomasz Więcławski