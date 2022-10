Cieślak na stanowisku szkoleniowca łódzkich żużlowców zastąpi Michała Widerę, pod którego wodzą Orzeł w minionym sezonie dotarł do półfinału play off na zapleczu ekstraligi. Łodzianie odpadli w nim z późniejszym triumfatorem rozgrywek – Cellfast Wilkami Krosno.

Szkoleniowiec z najwyższej półki

Sezon 2022 zakończyliśmy z niedosytem, bo chcieliśmy pojechać w finale. Postanowiliśmy więc zaprosić do współpracy szkoleniowca z najwyższej półki, który nie tylko będzie w stanie nam doradzić, ale także poprowadzi drużynę tak, by potrafiła osiągnąć odpowiedni poziom. Wybór padł na pana Marka Cieślaka. Działamy na tych samych falach. Jestem mu wdzięczny, że przyjął naszą propozycję – poinformował w środę honorowy prezes Orła Witold Skrzydlewski.

Doświadczony szkoleniowiec w przeszłości osiągał sukcesy zarówno jako zawodnik, jak i trener. W roli szkoleniowca sięgnął po tytuł mistrza Polski z Włókniarzem Częstochowa, Atlasem Wrocław, Falubazem Zielona Góra i Grupą Azoty Unia Tarnów. Siedmiokrotnie w latach 2007-17 doprowadził reprezentację Polski do triumfu w Drużynowym Pucharze Świata. W tym roku pracował jako ekspert telewizyjny oraz konsultant w drugoligowej Unii Tarnów.

Dlaczego zgodziłem się zostać trenerem Orła? Ten klub ma potencjał i wiem, że można tutaj zrobić fajną drużynę, która będzie w stanie osiągać dobre wyniki. Mam nadzieję, że dzięki temu też miejscowy nowoczesny obiekt będzie się sukcesywnie zapełniać. Stadion idealnie pasuje do tego, by na nim rozgrywać mecze PGE Ekstraligi. Trzeba zrobić wszystko, by walczyć o awans – tłumaczył Cieślak.

Przyznał, że nie była to jedyna oferta pracy, jaką otrzymał.

O mojej decyzji związanej z przyjściem do Łodzi zdecydowało kilka czynników. Po pierwsze prezes Skrzydlewski okazał się rzeczowym człowiekiem, szybko ustaliśmy szczegóły współpracy. Po drugie, w Łodzi jest nowoczesny stadion i kibice, a po trzecie - zdecydowała również odległość od domu, bo dzięki temu mogę być do dyspozycji – dodał.

W sztabie szkoleniowym Orła na sezon 2023 znalazł się również Piotr Świderski, który będzie asystentem trenera, a za przygotowanie motoryczne żużlowców będzie odpowiadał Michał Płachciński.

Wkrótce klub z Łodzi ma odsłonić karty, jak będzie wyglądać kadra zespołu w nowych rozgrywkach.

Wiem już, jak wygląda zarys drużyny i jest on obiecujący. Myślę, że ta drużyna sprawi dużo niespodzianek, ale za wcześnie, by mówić o szczegółach - przekonywał nowy trener H. Skrzydlewska Orzeł Łódź.

autor: Bartłomiej Pawlak