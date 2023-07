Pilski żużel lata świetności ma za sobą, od ostatnich sukcesów minęło ponad 20 lat, ale ten sport wciąż cieszy się dużą popularnością w mieście nad Gwdą. Po raz ostatni najlepsi polscy zawodnicy pojawili się tu w 2018 roku przy okazji towarzyskiego meczu reprezentacji Polski z Australią. Rok później nie udało się rozegrać Złotego Kasku z powodu źle przygotowanego toru.

Dla Jarosława Hampela, jednego z uczestników turnieju, start w Pile to niemal powrót do domu. W 1999 roku wówczas 17-letni zawodnik był ważnym punktem drużyny, która sięgnęła po mistrzostwo kraju.

Jazda z Hansem Nielsenem, ale także chociażby z Rafałem Dobruckim sprzyjała robieniu stałych postępów. Cały okres spędzony w Pile wspominam bardzo dobrze. Stawiano na mnie, czułem wsparcie ze strony klubu i mogłem stawiać kolejne kroki w swojej karierze. Był to ciekawy i przyjemny czas – przyznał Hampel na portalu promotora rozgrywek Speedwayevents.

Tor w Pile niezwykle wymagający

Jak dodał, tor w Pile jest dość specyficzny i niezwykle wymagający.

Na pewno jest to jeden z trudniejszych torów technicznie w naszym kraju. Ta nawierzchnia również swego czasu była dość specyficzna i nie każdy potrafił w Pile jeździć. Naprawdę jest to ciekawy obiekt i wymagający tor, który powinien zagwarantować fajne ściganie. A to przecież kibice lubią najbardziej – podkreślił indywidualny mistrz Polski z 2011 roku.

Pierwszą rundę IMP rozegraną na początku czerwca w Rzeszowie wygrał broniący tytułu Bartosz Zmarzlik (16 pkt) przed Maciejem Janowskim (13) i Piotrem Pawlickim (12). Trzeci i zarazem ostatni turniej odbędzie się w Krośnie 30 lipca.

"Dziką kartą" na rundę w Pile otrzymał Przemysław Pawlicki. Początek zawodów zaplanowano na 15.30.

Lista startowa 2. rundy IMP na żużlu:

Szymon Woźniak (Ebut.pl Stal Gorzów)

Maciej Janowski (Betard Sparta Wrocław)

Przemysław Pawlicki (Enea Falubaz Zielona Góra)

Janusz Kołodziej (Fogo Unia Leszno)

Krzysztof Buczkowski (Enea Falubaz Zielona Góra)

Mateusz Świdnicki (Cellfast Wilki Krosno)

Jarosław Hampel (Platinum Motor Lublin)

Wiktor Jasiński (Ebut.pl Stl Gorzów)

Oskar Fajfer (Ebut.pl Stal Gorzów)

Piotr Pawlicki (Betard Sparta Wrocław)

Kacper Woryna (Tauron Włókniarz Częstochowa)

Adrian Gała (ebebe PSŻ Poznań)

Dominik Kubera (Platinum Motor Lublin)

Bartosz Zmarzlik (Platinum Motor Lublin)

Patryk Dudek (For Nature Solutions KS Apator Toruń)

Wiktor Lampart (For Nature Solutions KS Apator Toruń)

autor: Marcin Pawlicki