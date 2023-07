"Anioły" były pewne zwycięstwa już po 11. biegu. Wówczas prowadziły 44:22.

W 13 meczach krośnianie wywalczyli zaledwie cztery punkty i zajmują w tabeli ostatnie miejsce. Przed nimi są Fogo Unia Leszno i ZooLeszcz GKM Grudziądz. Obie ekipy zgromadziły do tej pory dziewięć punktów (w 12 spotkaniach). Do zakończenia rozgrywek Wilki rozegrają jeszcze jeden mecz, na swoim torze z zespołem z Leszna.

Chociaż historia żużla w Krośnie sięga lat 50 XX wieku, to obecnego klubu żużlowego z tego miasta jest o wiele krótsza. Jak można przeczytać na stronie internetowej klubu, od 2019 r. „reprezentuje miasto” w rozgrywkach ligowych. W poprzednim sezonie, w finale pierwszej ligi Wilki okazały się lepsze od Stelmetu Falubaz Zielona Góra. W pierwszym meczu na swoim torze wygrały 50:40, zaś w rewanżu przegrały 41:49, co wystarczyło do awansu.

Autor: Rafał Czerkawski