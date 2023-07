Zgodnie z prognozami w pierwszym półfinale najlepsi okazali się Brytyjczycy, a najskuteczniejszym zawodnikiem turnieju był Daniel Bewley, który w pięciu startach zdobył 14 pkt. Łącznie uzyskali 43 punkty, o 11 wyprzedzając Szwedów, o 20 Czechów i o 21 Niemców.

W środę w drugim półfinale pojadą Australijczycy, Duńczycy, Finowie i Francuzi. Zwycięzcy obu półfinałów zapewnią sobie prawo walki o medale, a zespoły z miejsc 2-3 trafią do piątkowego barażu, z którego najlepszy zespół uzupełni stawkę finalistów.

Polacy, którzy zdobywali tytuły w dwóch poprzednich edycjach, ale ostatnio sześć lat temu, jako gospodarze wystąpią dopiero w finale.

Drużynowy Puchar Świata w 2001 roku zastąpił mistrzostwa drużynowe. Odbywał się regularnie do 2017 roku, kiedy z kolei ustąpił miejsca Speedway of Nations, zawodów zbliżonych do turnieju par. Ostatnio jednak postanowiono wrócić do DPŚ, który ma się odbywać co trzy lata, w przerwach pomiędzy SoN.