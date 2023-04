Gwiazda kobiecego basketu w czwartek wróciła do życia publicznego, pojawiając się na konferencji prasowej, w której uczestniczyło 200 osób. Wśród nich była gubernator Arizony Katie Hobbs, żona Griner Cherelle i przedstawiciele klubu WNBA Mercury. Wszyscy zgotowali koszykarce owację na stojąco, gdy pojawiła się na scenie w Footprint Center, hali w której mecze rozgrywa jej drużyna i Phoenix Suns z ligi NBA.

Reklama

Nigdy więcej nie zagram za granicą. Wyjątkiem byłoby reprezentowanie USA – zadeklarowała koszykarka. Griner szykuje się do nowego sezonu WNBA, który jej zespół rozpocznie 19 maja.

Griner włączyła się w współpracę z Bring Our Families Home, kampanią utworzoną w 2022 roku przez członków rodzin amerykańskich zakładników i bezprawnie przetrzymywanych zagranicą. Działalność organizacji skupia się na sprowadzeniu do ojczyzny jak największej liczby osób z tej grupy. Nikt nie powinien znajdować się w warunkach, przez które przeszłam lub oni przechodzą - dodała.

Reklama

Griner grała w Rosji poza sezonem ligowym w USA

Griner, dwukrotna złota medalistka olimpijska i mistrzostw świata, ośmiokrotnie wybierana do Meczu Gwiazd ligi WNBA, grała w Rosji poza sezonem ligowym w USA. Została zatrzymana na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo 17 lutego w zeszłym roku z wkładami do e-papierosów zawierającymi olej haszyszowy.

Amerykanka przyznała się do winy podczas procesu, natomiast wyraźnie zaznaczyła, że nie zamierzała umyślnie łamać rosyjskiego prawa. Jej adwokaci argumentowali, że koszykarka nieumyślnie przywiozła ze sobą do Rosji wkłady z marihuaną i używała je tylko do leczenia bólu spowodowanego obrażeniami sportowymi. Skazano ją na dziewięć lat kolonii karnej. Zwolniono ją w grudniu zeszłego roku w ramach wymiany więźniów z Rosją w zamian za handlarza bronią Wiktora Buta. Umowa została zawarta po miesiącach rozmów w czasie wysokiego napięcia między dwoma krajami po lutowej inwazji Rosji na Ukrainę.

Griner, którą Mercury wybrał w drafcie 2013 z nr 1, należy do ekskluzywnego grona 11 koszykarek, które w dorobku mają tytuły igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata, ligi WNBA i ligi NCAA.