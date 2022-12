Zawodniczka po przejściu badań lekarskich w bazie wojskowej przebywa obecnie w stanie Teksas i w Fort Sam Houston odbyła pierwszy trening, ale - jak poinformowała jej agentka Lindsey Kagawa Kolas - nie podjęła decyzji co do przyszłości.

Reklama

Czuje się bardzo, bardzo dobrze. Wydaje się, że zniosła to (uwięzienie w Rosji - PAP) niewiarygodnie dobrze. Jeśli zdecyduje się na powrót do gry, ogłosi to. Teraz ma wakacje, odpoczywa i później zdecyduje bez presji, co będzie robić. W obecnej chwili nie ma harmonogramu jej powrotu. Na nowo uczy się "być" częścią tego świata - powiedziała agentka.

32-letnia Griner w WNBA występuje od 2013 roku w zespole Phoenix Mercury. W przerwie między sezonami letniej ligi w USA grała w Chinach, a od 2015 roku w rosyjskim UMMC Jekaterynburg. W lutym, wracając na Ural z krótkiego pobytu w USA, została zatrzymana na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo. W jej bagażu były wkłady do e-papierosów zawierające narkotyki (olej haszyszowy).

4 sierpnia skazano Amerykankę na dziewięć lat kolonii karnej. Rosyjski sąd uznał ją winną popełnienia przestępstwa z premedytacją. Koszykarka miała dodatkowo zapłacić grzywnę w wysokości miliona rubli (około 76 tys. zł). 25 października sąd odrzucił apelację jej prawników, a Griner przeniesiono spod Moskwy do kolonii karnej w Jawasie (około 500 km od stolicy) w Republice Mordowii, znajdującej się w europejskiej części Rosji.

Reklama

W czwartek została uwolniona i wymieniona za handlarza bronią, 55-letniego Wiktora Buta, skazanego w USA w 2011 roku na 25 lat więzienia za wspieranie organizacji terrorystycznej (kolumbijskiej FARC) i udział w spisku mającym na celu zabicie amerykańskich oficjeli. But to były sowiecki wojskowy, który jest jednym z najbardziej znanym i zuchwałych handlarzy bronią w historii. Wymiany dokonano na lotnisku w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Griner jest czołową zawodniczką w klasyfikacji wszech czasów w liczbie bloków w lidze WNBA - ma ich 716. Prowadzi zmarła tragicznie w 2011 roku w australijskim Brisbane Małgorzata Dydek (877), przed Amerykankami Lisą Leslie (822), która karierę już zakończyła i Sylvią Fowles (721).