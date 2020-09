Na KSW 55 będziemy świadkami walki, w której zmierzą się Scott Askham (19-4, 12 KO, 2 Sub) i Mamed Khalidov (34-7-2, 14 KO, 16 Sub). Przed nami ogromne emocje, które dodatkowo podsyca wzajemna niechęć do siebie obu zawodników.

Mam zamiar go pokonać. Chcę wyjść do walki i go znokautować. Nie widzę żadnej możliwości, żeby przetrwał ze mną 5 rund - mówi przed tym pojedynkiem Askham.