Pozycja Lowe'a została zachwiana w zespole po tym jak nie ukończono prac nad samochodem przed rozpoczęciem testów w Barcelonie. Auto zostało oddane do użytku z dwudniowym opóźnieniem, a podczas próbnych jazd w Hiszpanii było najwolniejsze.

Na początku marca Lowe był pełen optymizmu i zapewniał, że w tym roku bolid będzie dużo lepszy niż w poprzednim sezonie. Tymczasem niedawno okazało się, że w przygotowywanym bolidzie zamontowano kilka elementów niezgodnych z regulaminem. Przede wszystkim odpowiednich norm nie spełnia przednie zawieszenie.

Lowe dołączył do brytyjskiej ekipy w 2017 roku przechodząc z Mercedesa. Jednak w poprzednim sezonie samochód, który był pierwszym przygotowywanym pod jego nadzorem, nie był konkurencyjny w stosunku do pozostałych w stawce. Williams, który w mistrzostwach świata 2018 zdobył tylko siedem punktów w 21 wyścigach, w tym roku przystępuje do rywalizacji w nowych składzie: z Kubicą i Brytyjczykiem Georgem Russellem. Obaj zwykle osiągali najgorsze czasy testów na Circuit de Barcelona-Catalunya.