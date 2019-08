Schumacher junior wyprzedził o 1,4 s 25-letniego Japończyka Nobuharu Matsushitę. Na trzeciej pozycji uplasował się 21-letni Brazylijczyk Sergio Sette Camara.

Młody niemiecki kierowca zadebiutował w Formule 2 pod koniec marca, zajmując ósme miejsce w Bahrajnie. Triumfował Kanadyjczyk Nicholas Latifi.

W zeszłym roku syn Michaela Schumachera był najlepszy w europejskiej Formule 3, a w tym sezonie wspiął się o szczebel wyżej.

Ojciec Micka to najbardziej utytułowany zawodnik w historii F1. Po zakończeniu kariery, w grudniu 2013 roku, kilka dni przed 45. urodzinami, podczas jazdy na nartach we francuskim Meribel uderzył głową o skałę. Natychmiast został przewieziony do szpitala w Grenoble, gdzie lekarze określili jego stan jako krytyczny. Stwierdzono poważny uraz mózgu, po operacji został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej.

Po kilku tygodniach został przewieziony do kliniki uniwersyteckiej w Lozannie, gdzie został wybudzony. Opuścił ją we wrześniu 2014 i od tego czasu jest pod opieką lekarzy w swojej posiadłości w Gland. Nie ma informacji na temat jego obecnego stanu zdrowia.

W niedzielę na węgierskim Hungaroringu odbędzie się wyścig Formuły 1, z udziałem m.in. Roberta Kubicy.