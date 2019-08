W półfinale odpadł Patryk Dudek, a na fazie zasadniczej turnieju starty zakończył Janusz Kołodziej, który zdobył tylko dwa punkty.

Przed zawodami w Teterowie Zmarzlik tracił do Madsena sześć punktów i wydawało się mało realne, by już w sobotę był w stanie ten dystans odrobić. Tymczasem Polak od początku spisywał się świetnie i wygrał fazę zasadniczą turnieju, natomiast Duńczyk jeździł nierówno i dopiero zwycięstwem w ostatniej serii startów zapewnił sobie awans do półfinału. Obaj spotkali się w bezpośredniej walce o miejsce w finale. Pogodził ich Janowski, ale drugi Zmarzlik także cieszył się z awansu, podczas gdy trzeci Madsen pożegnał się z zawodami.

Po chwili z drugiego półfinału miejsce w czołowej czwórce zapewnili sobie Słoweniec Matej Zagar i Duńczyk Niels Kristian Iversen. Odpadli Rosjanin Emil Sajfutdinow i Dudek.

W finale Janowski prowadził od startu do mety i wygrał szósty turniej GP w karierze. Wielką klasę zademonstrował Zmarzlik, który z czwartego miejsca zdołał się przebić na drugie, wyprzedzając Zagara i Iversena.

Na trzy eliminacje przed zakończeniem mistrzostw Zmarzlik i Madsen mają po 85 punktów. O siedem punktów wyprzedzają Sajfutdinowa i już o 13 Szweda Fredrika Lindgrena oraz Słowaka Martina Vaculika. Szósty jest Dudek - 70 pkt, ósmy Janowski - 67, a 11. Kołodziej - 50.

Kolejna eliminacja GP odbędzie się za tydzień w duńskim Vojens. Później żużlowców czekają jeszcze starty w Cardiff (21.9) i Toruniu (5.10).

Wyniki:

1. Maciej Janowski (Polska) 16 pkt - 1. miejsce w finale

2. Bartosz Zmarzlik (Polska) 16 - 2. miejsce w finale

3. Matej Zagar (Słowenia) 15 - 3. miejsce w finale

4. Niels-Kristian Iversen (Dania) 13 - 4. miejsce w finale

5. Emil Sajfutdinow (Rosja) 10

6. Leon Madsen (Dania) 10

7. Patryk Dudek (Polska) 9

8. Fredrik Lindgren (Szwecja) 9

9. Antonio Lindbaeck (Szwecja) 8

10. Tai Woffinden (W. Brytania) 8

11. Artiom Łaguta (Rosja) 7

12. Jason Doyle (Australia) 6

13. Robert Lambert (W. Brytania) 4

14. Martin Vaculik (Słowacja) 4

15. Janusz Kołodziej (Polska) 2

16. Martin Smolinski (Niemcy) 1

17. Kai Huckenbeck (Niemcy) 0

Czołówka klasyfikacji MŚ:

1. Bartosz Zmarzlik (Polska) 85 pkt

2. Leon Madsen (Dania) 85

3. Emil Sajfutdinow (Rosja) 78

4. Fredrik Lindgren (Szwecja) 72

. Martin Vaculik (Słowacja) 72

6. Patryk Dudek (Polska) 70

7. Maciej Janowski (Polska) 67

8. Artiom Łaguta (Rosja) 50

...

11. Janusz Kołodziej (Polska) 50

17. Bartosz Smektała (Polska) 10

20. Maksym Drabik (Polska) 4



Pozostałe turnieje Grand Prix 2019:

7.09 - Grand Prix Danii w Vojens

21.09 - Grand Prix Wielkiej Brytanii w Cardiff

5.10 - Grand Prix Polski w Toruniu