Polak wrócił do Formuły 1, ale nie był to udany powrót. Wywalczył na torze tylko jeden punkt. Brytyjski "The Telegraph" w swoim rankingu umieścił Kubicę na ostatnim miejscu, w ten sposób uznając go najgorszym kierowcą w stawce F1.

Na pierwszym miejscu znalazł się Lewis Hamilton, który po raz szósty zdobył tytuł mistrza świata.