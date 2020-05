Woffinden planował przybyć do Polski drogą lądową, ale nie otrzymał pozwolenia na tranzyt przez Francję. W tej sytuacji, z powodu braku rejsowych lotów z Anglii do Polski, dotarcie do Wrocławia i przejście kwarantanny przed planowanym na koniec miesiąca rozpoczęciem treningów byłoby trudne. Z kłopotów wybawił go sponsor, firma ATPI, zapewniając prywatny samolot.

Reklama

Na dzień przed planowaną podróżą otrzymałem od strony francuskiej odmowę wjazdu. Bez wsparcia ATPI nie byłoby możliwe dotarcie na czas do Polski, bardzo dziękuję tej świetnej firmie. Czas iść do pracy... - powiedział Woffinden cytowany na stronie organizatorów mistrzostw świata speedwaygp.com.

Opóźniony z powodu pandemii koronawirusa sezon ekstraligi ma ruszyć 12 czerwca. Z powodu przepisów o kwarantannie zawodnicy nie będą mogli opuszczać Polski do zakończenia rozgrywek, pod groźbą rozwiązania kontraktu.