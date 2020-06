Częstochowianie to trzeci zespół poprzedniego sezonu. Obecne rozgrywki, opóźnione z powodu pandemii koronawirusa, rozpoczęli od wysokich zwycięstw: nad MrGarden GKM Grudziądz 53:37 u siebie i RM Solar Falubazem Zielona Góra 59:31 na wyjeździe.

Bardzo dobrze sezon zaczęli Duńczyk Leon Madsen i Szwed Fredrik Lindgren, którzy zdobyli łącznie, odpowiednio, 25 i 20 punktów. Z kolei ostatnio jeżdżący w Get Well Toruń Australijczyk Jason Doyle, mistrz świata z 2017 roku, uzyskał 24 pkt. W ekipie lidera solidnie prezentują się także młodzieżowcy Jakub Miśkowiak i Mateusz Świdnicki.

Niedzielny rywal Włókniarza – wrocławska Sparta - ma już jedną porażkę w obecnych rozgrywkach, ale "wkalkulowaną", z Unią w Lesznie 37:53. Z kolei na inaugurację pokonała mający duże aspiracje Motor Lublin 55:35.

A teraz lubelskich żużlowców czeka wyjazdowy mecz w Lesznie. Niedawno Motor zasilił dwukrotny wicemistrz globu Hampel, który trafił do tego klubu z... Unii. Z nim w składzie lublinianie chcą zakwalifikować się do fazy play off. W dwóch czerwcowych występach Hampel uzyskał 20 punktów, a nieco lepszy jest Duńczyk Mikkel Michelsen – 21.

W dwóch pozostałych meczach 3. kolejki RM Solar Falubaz podejmie w piątek MrGarden GKM, a w niedzielę – w konfrontacji klubów mających na koncie po dwie porażki - PGG ROW Rybnik zmierzy się z Moje Bermudy Stalą Gorzów Wielkopolski.

Program meczów 3. kolejki:

piątek

Fogo Unia Leszno - Motor Lublin (18.00)

RM Solar Falubaz Zielona Góra - MrGarden GKM Grudziądz (20.30)

niedziela

PGG ROW Rybnik - Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. (16.30)

Eltrox Włókniarz Częstochowa - Betard Sparta Wrocław (19.15)