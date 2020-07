Bottas, który w sobotę był najszybszy w kwalifikacjach i ruszał z pole position, od startu do mety nie dał się wyprzedzić nikomu. Za jego plecami działo się jednak wiele. Doszło do wielu kolizji, na torze kilka razy pojawiał się samochód bezpieczeństwa, a do mety nie dojechało dziewięciu z 20 kierowców.

Z drugiej pozycji miał w niedzielę startować kolega Fina z teamu - broniący tytułu Brytyjczyk Lewis Hamilton. Niedługo przed rozpoczęciem zawodów pozytywnie rozpatrzono jednak protest Red Bulla - członkowie tego teamu zauważyli, że podczas swojego najszybszego okrążenia w sobotę mistrz świata zignorował żółtą flagę. Został za to cofnięty na piątą pozycję.

W pierwszej linii Hamiltona zastąpił właśnie zawodnik Red Bulla Max Verstappen. Dla Holendra, który wygrał dwa poprzednie wyścigi w Spielbergu, to również nie był udany dzień - po kilkunastu okrążeniach musiał wycofać się z powodu awarii bolidu.

"To byłoby prawdopodobnie łatwe podium, ale co mogę zrobić?" - skomentował Verstappen.

Między innymi dzięki temu Hamilton minął linię mety drugi, ale wcześniej spowodował, że drugi z kierowców Red Bulla reprezentant Tajlandii Alexander Albon wypadł z toru, za co otrzymał pięciosekundową karę. W praktyce oznaczało to spadek Brytyjczyka na czwartą pozycję, za Leclerca i cieszącego się z pierwszego podium w karierze Norrisa.

Wyścigu nie ukończył także m.in. Kimi Raikkonen ze sponsorowanego m.in. przez PKN Orlen teamu Alfa Romeo. Z bolidu Fina odpadła opona, która prawdopodobnie została źle dokręcona przez mechaników w czasie pit stopu. Drugi z kierowców tego zespołu Włoch Antonio Giovinazzi zajął dziewiąte miejsce. Za nim, na ostatniej punktowanej pozycji, uplasował się Niemiec Sebastian Vettel (Ferrari).

Z komunikatów przez radio Mercedesa wynika, że zarówno Hamilton, jak i Bottas mieli problemy z bolidami. Nakazano im m.in. omijanie "tarek", czyli wypukłych krawężników na zakrętach.

"Cieszę się, że udało mi się dowieźć samochód do mety. Wszystko skończyło się dobrze" - powiedział Bottas.

Inauguracyjny wyścig sezonu 2020 pierwotnie planowany był na marzec w Australii, ale został odwołany z powodu pandemii koronawirusa. Nie odbyła się też żadna z kolejnych dziewięciu rund.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi COVID-19 na trybunach w niedzielę nie było kibiców. Przed startem zarządzono minutę ciszy ku pamięci ofiar pandemii, podczas której 14 z 20 kierowców uklękło na znak sprzeciwu przeciwko rasizmowi. Wszyscy mieli na sobie koszulki z napisem "End Racism" lub "Black Lives Matter".

12 lipca kierowcy Formuły 1 znów rywalizować będą w Spielbergu, tym razem o Grand Prix Styrii. W kalendarzu jest na razie osiem rund w Europie, terminarz dalszej części sezonu nie jest jeszcze znany.

Wyniki wyścigu o Grand Prix Austrii, inauguracyjnej rundy sezonu 2020:

1. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) 1:30.55,739

2. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) strata 2,700 s

3. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 5,491

4. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 5,689

5. Carlos Sainz jr (Hiszpania/McLaren) 8,903

6. Sergio Perez (Meksyk/Racing Point) 15,092

7. Pierre Gasly (Francja/AlphaTauri) 16,682

8. Esteban Ocon (Francja/Renault) 17,456

9. Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo) 21,146

10. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 24,545

11. Nicholas Latifi (Kanada/Williams) 31,650

12. Daniił Kwiat (Rosja/AlphaTauri) 2 okr.

13. Alexander Albon (Tajlandia/Red Bull) 4 okr.

nie ukończyli:

Max Verstappen (Holandia/Red Bull), Daniel Ricciardo (Australia/Renault), Lance Stroll (Kanada/Racing Point),

Kevin Magnussen (Dania/Haas), Romain Grosjean (Francja/Haas), George Russell (W. Brytania/Williams),

Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo)

Klasyfikacja generalna kierowców:

1. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) 25 pkt

2. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 18

3. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 16

4. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 12

5. Carlos Sainz jr (Hiszpania/McLaren) 10

6. Sergio Perez (Meksyk/Racing Point) 8

7. Pierre Gasly (Francja/AlphaTauri) 6

8. Esteban Ocon (Francja/Renault) 4

9. Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo) 2

10. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 1

Klasyfikacja konstruktorów:

1. Mercedes 37 pkt

2. McLaren 26

3. Ferrari 19

4. Racing Point 8

5. AlphaTauri 6

6. Renault 4

7. Alfa Romeo 2