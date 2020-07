Druga odsłona tegorocznych zmagań o tytuł najlepszego żużlowca Starego Kontynentu nie przyniosła wielkich emocji, choć kilka wyścigów mogło się podobać. Szczególnie ciekawe były te z udziałem czołówki klasyfikacji po pierwszym turnieju i startującego w grodzie nad Brdą z dziką kartą Emila Sajfutdinowa. Rosjanin, który swoją przygodę rozpoczynał w Bydgoszczy, świetnie wykorzystywał znajomość toru.

To właśnie za jego sprawą trybuny przy ul. Sportowej 2 podniosły się po raz pierwszy, gdy po słabym starcie, z okrążenia na okrążenie Rosjanin rozpędzał swój motocykl, by ostatecznie na metę wpaść na drugiej pozycji.

Samotnym liderem, po dwóch seriach startów, z kompletem punktów był Brytyjczyk Robert Lambert. Gonili go podobnie jak w pierwszych zawodach w Toruniu Duńczycy Nicki Pedersen i Leon Madsen. Świetnie na bydgoskim owalu radził sobie także drugi z Rosjan Grigorij Łaguta, a po słabszym starcie na otwarcie zawodów do walki o czołówkę włączył się także Mikkel Michelsen. Najlepszy z Polaków Bartosz Smektała startując w kratkę, nie był w stanie włączyć się do walki o pierwszą szóstkę.

Kapitalną walką w 16. biegu popisał się Czech Vaclav Milik, który po przejechaniu dwóch okrążeń po szerokiej wyprzedził wszystkich rywali i dowiózł cenne trzy punkty. Przed ostatnią serią startów na czele stawki był Sajfutdinow, a za nim mając tylko jeden punkt mniej plasowali się Michelsen i Lambert. W walce o bezpośredni awans do finału liczyli się jeszcze Łaguta, Madsen i Pedersen, zapowiadała się więc ciekawa końcówka serii zasadniczej.

Bezpośredni awans do ostatniego biegu dnia już w 17 wyścigu zapewnił sobie Sajfutdinow. Rosjanin bez problemów pokonał Smektałę, Michelsena i Lamberta. To samo chwilę później uczynił jego rodak Łaguta, który dzięki wygranej z Pedersenem mógł szykować się do walki o wygraną w grodzie nad Brdą.

Niesamowicie mocny był wyścig ostatniej szansy, w którym tylko dwa pierwsze miejsca premiowały zawodników do walki o zwycięstwo w drugiej rundzie SEC. Swoją szansę w pełni wykorzystali Madsen i Michelsen, co oznaczało, że finał wieczoru będzie pojedynkiem rosyjsko – duńskim.

Pod taśmą ostatniego biegu stanęło trzech medalistów ubiegłorocznego cyklu SEC i startujący z dziką kartą Sajfutdinow. Rywalizacja narodowa wypadła zdecydowanie na korzyść Duńczyków. Świetnie spod taśmy wyszedł Sajfutdinow, ale pierwszy łuk fenomenalnie rozegrał Madsen, który objął prowadzenie i nie oddał go do mety. Walka o pozostałe miejsca trwała do samej mety i ostatecznie za Madsenem przyjechał jego rodak Michelsen, a potem Łaguta i Sajfutdinow.

Dzięki zwycięstwu w Bydgoszczy, po dwóch rundach SEC na czele klasyfikacji przejściowej jest Madsen, mając na koncie 26 punktów. Dwa oczka mniej mają Pedersen i Lambert. Najlepszy z Polaków, Smektała z 18 punktami zajmuje szóstą pozycję.

Na tegoroczny cykl indywidualnych mistrzostw Europy składa się pięć turniejów - kolejne odbędą się w Gnieźnie (15 lipca), Rybniku (22 lipca) oraz wielki finał ponownie w Toruniu (29 lipca).

Wyniki drugiej rundy ME na żużlu:

1. Leon Madsen (Dania) 14 + 1. miejsce w finale

2. Mikkel Michelsen (Dania) 13 + 2. miejsce w finale

3. Grigorij Łąguta (Rosja) 13 + 3. miejsce w finale

4. Emil Sajfutdinow (Rosja) 14 + 4. miejsce w finale

5. Robert Lambert (W. Brytania) 10

6. Nicki Pedersen (Dania) 10

7. Andriej Kudriaszow (Rosja) 8

8. Timo Lahti (Finlandia) 8

9. Bartosz Smektała (Polska) 7

10. David Bellego (Francja) 6

11. Vaclav Milik (Czechy) 6

12. Peter Ljung (Szwecja) 5

13. Michael Jepsen Jensen (Dania) 4

14. Kacper Woryna (Polska) 4

15. Kai Huckenbeck (Niemcy) 3

16. Krzysztof Kasprzak (Polska) 1

17. Kamil Brzozowski (Polska) 0

Klasyfikacja po dwóch rundach:

1. Leon Madsen (Dania) 26

2. Nicki Pedersen (Dania) 24

3. Robert Lambert (W. Brytania) 24

4. Mikkel Michelsen (Dania) 23

5. Grigorij Łaguta (Rosja) 20

6. Bartosz Smektała (Polska) 18

7. Timo Lahti (Finlandia) 16

8. Emil Sajfutdinow (Rosja) 14

9. Andriej Kudriaszow (Rosja) 13

10. Kacper Woryna (Polska) 12

11. Vaclav Milik (Czechy) 12

12. David Bellego (Francja) 12

13. Bartosz Zmarzlik (Polska) 10

14. Krzysztof Kasprzak (Polska) 8

15. Michael Jepsen Jensen (Dania) 7

16. Kai Huckenbeck (Niemcy) 6

17. Peter Ljung (Szwecja) 6

18. Igor Kopeć-Sobczyński (Polska) 1

19. Kamil Brzozowski (Polska) 0