Trener Stali Stanisław Chomski po raz kolejny sięgnął po gościa – Jacka Holdera z Apatora Toruń. Australijczyk zastąpił w składzie Krzysztof Kasprzaka, a wrócił do niego Duńczyk Niels Kristian Iversen. W ekipie Falubazu była zmiana w formacji juniorskiej. Damian Pawliczak wymienił Mateusza Tondera.

Otwarcie zdecydowanie dla gospodarzy. Najpierw Protasiewicz z Lindbaeckiem pokonali Holdera i Thomsena. Zaraz potem kolejne pięć punktów dorzucili do dorobku Falubazu jego młodzieżowcy. Atak zielonogórzan trwał. Dudek z Jensenem w trzecim wyścigu pokonali 4:2 Iversena ze Zmarzlikiem. Na koniec pierwszej serii był remis - szczęśliwy dla gości, gdyż upadek zanotował Krakowiak ścigający jadącego na drugim miejscu Woźniaka. Pewnie wygrał Vaculik. Było 17:7.

Po pierwszej konserwacji toru zwycięski festiwal Falubazu trwał. Protasiewicz z Jensenem objechali 5:1 Woźniaka z Thomsenem. Przewaga gospodarzy wzrosła do 14 punktów. Szósty bieg to popis jazdy Dudka, którego starał się dogonić Holder. Iversen przegrał nawet z Pawliczakiem. Falubaz wygrywa 4:2 i deklasuje w tym momencie rywali z Gorzowa. Zaraz potem było kolejne 4:2.

W ósmym biegu słabego tego dnia Thomsena zastąpił w ramach rezerwy taktycznej Zmarzlik. Lider Stali zwyciężył, ale dało to jego drużynie tylko remis. Nadal Falubaz miał 18 punktów więcej od rywali. Potem ponownie był remis i trzecia „trójka” Vaculika. 10. wyścig to już popis jazdy Zmarzlika, który jednym atakiem wyprzedził dwóch rywali. To jednak dało Stali tylko kolejny remis.

Stal przełamała się dopiero w 11. biegu, wygranym przez Holdera i Woźniaka 5:1. To było pierwsze zwycięstwo gorzowian tego dnia. W następnym wyścigu z rezerwy taktycznej za Jasińskiego po stronie Stali pojechał Karczmarz. Bieg zakończył się wygraną Falubazu 4:2 i przy wyniku 44:28 było już po meczu. Na koniec fazy zasadniczej zawodów była znowu rezerwa taktyczna gości. Thomsena zastąpił Holder. Stal zwyciężyła 4:2.

Gonitwy nominowane zakończyły się remisem i podwójną wygraną Stali w wykonaniu Holdera i Zmarzlika, którzy byli szybsi od Protasiewicza i Dudka. Tym samym Stal w drugiej części zawodów zdołała odrobić część straty i zakończyć mecz porażką 40:50.

Zielonogórska drużyna równo punktowała od początku, a Stal była wówczas dla niej jedynie tłem. Do połowy zawodów żaden z gorzowskich zawodników nie był w stanie wygrać indywidualnie biegu, nie mówiąc już o zwycięstwie drużynowym. W zespole gości przebudzili się jednak Bartosz Zmarzlik wraz z Jackiem Holderem i to dzięki nim w Zielonej Górze nie było pogromu.

Do konfrontacji lokalnych rywali z Ziemi Lubuskiej doszło po raz 99. Żużlowcy z Gorzowa wygrywali te derby 54 razy, a zielonogórscy – 39. Sześć pojedynków kończyło się remisami.

Zazwyczaj lubuskie derby gromadziły komplet publiczności na stadionach w Zielonej Górze i Gorzowie. Tym razem z uwagi na ograniczenia związane z reżimem sanitarnym na zielonogórskim stadionie mogło być zajętych jedynie 25 procent miejsc.

RM Solar Falubaz Zielona Góra - Moje Bermudy Stal Gorzów 50:40

RM Solar Falubaz Zielona Góra: Martin Vaculik 12 (3,3,3,0,3), Piotr Protasiewicz 10 (3,2,1,3,1), Patryk Dudek 9 (3,3,1,2,0), Michael Jepsen Jensen 6 (1,3,2,0,0), Damian Pawliczak 5 (3,1,1), Norbert Krakowiak 4 (2,u,2), Antonio Lindbaeck 4 (2,1,0,1)

Moje Bermudy Stal Gorzów: Jack Holder 13 (1,2,2,3,3,2), Bartosz Zmarzlik 12 (0,2,3,3,1,3), Niels Kristian Iversen 7 (2,0,1,2,2), Szymon Woźniak 6 (2,1,0,2,1), Rafał Karczmarz 2 (1,1,0,0), Wiktor Jasiński 0 (0,0,-), Anders Thomsen 0 (0,0,-,-)

Najlepszy czas dnia – 59,59 s uzyskał w 10. biegu Bartosz Zmarzlik

Sędzia: Piotr Lis (Lublin)

Widzów: ok. 3,7 tys

Wyniki meczów 5. kolejki i tabela ekstraligi żużlowej:

2020-07-10:

Betard Sparta Wrocław - MrGarden GKM Grudziądz 53:37

PGG ROW Rybnik - Fogo Unia Leszno 34:56

2020-07-12:

RM Solar Falubaz Zielona Góra - Moje Bermudy Stal Gorzów 50:40

Eltrox Włókniarz Częstochowa - Motor Lublin 43:47

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, małe punkty zdobyte, małe punkty stracone, punkty, różnica małych punktów)

1. Fogo Unia Leszno 5 5 0 0 259-191 10 +68

2. RM Solar Falubaz Zielona Góra 5 3 1 1 227-222 7 +5

3. Motor Lublin 5 3 0 2 231-219 6 +12

4. Eltrox Włókniarz Częstochowa 4 3 0 1 208-152 6 +56

5. Betard Sparta Wrocław 5 2 1 2 227-223 5 +4

6. MrGarden GKM Grudziądz 5 1 0 4 216-234 2 -18

7. PGG ROW Rybnik 5 1 0 4 179-270 2 -91

8. Moje Bermudy Stal Gorzów 4 0 0 4 162-198 0 -36

Mecze w następnej kolejce

2020-07-17:

PGG ROW Rybnik - Eltrox Włókniarz Częstochowa (18.00)

Motor Lublin - MrGarden GKM Grudziądz (20.30)

2020-07-19:

Fogo Unia Leszno - RM Solar Falubaz Zielona Góra (16.30)

Moje Bermudy Stal Gorzów - Betard Sparta Wrocław (19.15)