Wynik meczu Włókniarza ze Stalą to 0:40; dwa punkty meczowe oraz punkt bonusowy zostają dopisane Stali Gorzów, która awansowała na czwarte miejsce w tabeli. Eltrox spadł z piątej na szóstą.

Zaplanowany na piątkowy (21 sierpnia) wieczór mecz został odwołany z powodu nieregulaminowego stanu toru. Sędzia Michał Sasień podjął tę decyzję po oświadczeniu kierownika zawodów, że do godziny 21 toru nie uda się przygotować.

W Częstochowie w poniedziałek (17 sierpnia br.) przystąpiono do prac torowych, ale nawałnica jaka przeszła nad miastem we wtorkowe popołudnie zniweczyła te prace i tor został zalany. Mimo upałów w kolejnych dniach nie udało się go do piątku przygotować.

Mecz Eltrox Włókniarz Częstochowa – Moje Bermudy Stal Gorzów nie odbył się z winy organizatora, który nie uwzględnił w wymaganym stopniu w prowadzonych pracach na torze, w dni poprzedzające zawody, możliwości wystąpienia opadów deszczu, a był do tego regulaminowo zobowiązany – wyjaśnił cytowany w komunikacie przewodniczący Komisji Orzekającej Ligi Zbigniew Owsiany.

Ponadto – jak wskazano w komunikacie - klub z Częstochowy podjął prace na torze polegające na dosypaniu nawierzchni, co nie zostało zgłoszone i uzgodnione z GKSŻ i Ekstraligą i było naruszeniem procedur. Skutkiem tego była automatyczna utrata licencji toru.

Gdyby zawody doszły do skutku, w razie zaistnienia wypadku na torze, pojawiłyby się problemy prawne związane z ubezpieczeniem oraz niewykluczone, że również z organami ścigania – dodał Owsiany.

Konsekwencją przeprowadzenia niezgłoszonych prac polegających na dosypaniu nawierzchni na tor w Częstochowie jest zawieszenie jego licencji. Tor musi zostać ponownie zweryfikowany, aby można było rozgrywać na nim zawody.

Klubu z Częstochowy ma także ponieść konsekwencje finansowe na sumę ok. 200 tys. zł z tytułu odszkodowania dla klubu z Gorzowa, obowiązku pokrycia kosztów realizacji transmisji telewizyjnej oraz wpłaty na rzecz fundacji niosącej pomoc osobom chorym.

Z kolei na prezesa Włókniarza Michała Świącika nałożono 9-miesięczny zakaz przebywania w parku maszyn podczas zawodów.

Włókniarz Częstochowa od decyzji KOL może odwołać się w ciąu 14 dni do Trybunały Polskiego Związku Motorowego.

Konsekwencja wydarzeń z minionego piątku jest też zmiana trenera Włókniarza. Został nim Piotr Świderski, zastępując Marka Cieślaka, który złożył dymisję w ubiegłym tygodniu. Jak tłumaczył w mediach, miało to związek z odwołaniem zaplanowanego na piątek meczu ligowego Włókniarza ze Stalą Gorzów ze względu na nieodpowiednie przygotowanie toru przez klub z Częstochowy.

Tabela żużlowej ekstraligi po uwzględnieniu wtorkowej decyzji KOL: 1. Fogo Unia Leszno 11 9 0 2 554-436 22 +118 2. RM Solar Falubaz Zielona Góra 11 7 1 3 514-475 17 +39 3. Motor Lublin 11 7 0 4 523-467 16 +56 4. Moje Bermudy Stal Gorzów 12 6 0 6 522-472 15 +50 5. Betard Sparta Wrocław 11 5 2 4 504-486 14 +18 6. Eltrox Włókniarz Częstochowa 11 4 2 5 472-468 13 +4 7. MrGarden GKM Grudziądz 12 3 1 8 479-565 8 -86 8. PGG ROW Rybnik 11 1 0 10 395-594 2 -199