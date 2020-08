W siedmiu dotychczas rozegranych rundach F1 w sezonie, Brytyjczyk odniósł piąte zwycięstwo i umocnił się na pozycji lidera cyklu.

Reklama

Drugie miejsce ze stratą 8,448 s zajął partner Hamiltona z zespołu Fin Valtteri Bottas, a trzeci był Holender Max Verstappen z Red Bulla - strata 15,455 s. Obaj kierowcy ekipy Mercedesa uzyskali znaczną przewagę nad resztą stawki, prowadzili od startu do mety, Hamilton, choć narzekał na ogumienie i malejącą moc silnika, nawet przez moment nie był zagrożony.

Sporego pecha miał tym razem Hiszpan Carlos Sainz Jr. z McLarena, który z powodu awarii samochodu nie wystartował. W jego bolidzie do uszkodzenia układu wydechowego doszło tuż przed rozpoczęciem wyścigu w trakcie okrążenia formującego, gdy kierowcy ustawiają się na polach startowych. Po stwierdzeniu awarii mechanicy bezradnie rozłożyli ręce, gdyż nie byli w stanie szybko bolidu naprawić. W tej sytuacji Hiszpan oglądał wyścig na monitorach w swoim garażu.

Na starcie nie było żadnych sensacji, prowadzenie utrzymał zdobywca pole position Hamilton, za nim jechał drugi w kwalifikacjach Bottas. Obaj kierowcy Mercedesa szybko odjechali pozostałym zawodnikom, po dwóch okrążeniach Hamilton miał prawie 4 s przewagi nad trzecim Verstappenem, ale 2 s nad Bottasem.

Spokój na torze panował do 11. okrążenia. Wtedy to Włoch Antonio Giovinazzi z teamu Alfa Romeo Racing Orlen, gdzie kierowcą testowym i rezerwowym jest Robert Kubica, stracił przy prędkości ponad 250 km/h panowanie nad samochodem, wypadł z toru, uderzył w bandę ochronną i poważnie zdemolował bolid. Siła uderzenia była tak duża, że urwały się koła w jego samochodzie i jedno z nich poleciało w kierunku jadącego za Włochem Brytyjczyka George'a Russella z Williamsa.

Ten próbując uniknąć kolizji z samochodem Alfy Romeo zjechał na pobocze, ale to nie uratowało go od problemów. Fruwająca w powietrza opona Giovinazziego uderzyła w przednie zawieszenie Williamsa, mocno je zdemolowała i pozbawiony możliwości kierowania Russell wjechał w bandę ochronną po przeciwnej stronie toru co Giovinazzi.

Posypały się fragmenty obu samochodów, na torze natychmiast pojawił się safety car. W okresie neutralizacji prawie wszyscy kierowcy wymienili opony, po jej zakończeniu wyścig ruszył on nowa. Hamilton i Bottas nie dali się żadnemu z rywali zaskoczyć, utrzymali prowadzenie i spokojnie dojechali do mety na pierwszej i drugiej pozycji.

Za ich placami toczyła się natomiast walka o trzecie miejsce na podium, Verstappen kilka razy musiał odpierać ataki Australijczyka Daniela Ricciardo z Renault, ale praktycznie Holender ani razu nie był poważnie zagrożony.

Hamilton po raz czwarty w karierze wygrał Grand Prix Belgii, tyle samo zwycięstw ma w dorobku z dawnych "lepszych" czasów także m.in. Fin Kimi Raikkonen z Alfy Romeo. "Ice Man" tym razem uplasował się na 12. pozycji, to był najlepszy rezultat kierowcy mającego w swoim bolidzie silnik Ferrari.

Obaj kierowcy tej ekipy uplasowali się Raikkonenem, Niemiec Sebastian Vettel był 13., a Monakijczyk Charles Leclerc - 14. To nie najlepiej wróży temu zespołowi, który za tydzień na torze Monza po raz 1000 w historii pojedzie w wyścigu Formuły 1. Z taką formą jak w Belgii, może dojść do blamażu.

Najwięcej wygranych w historii na Spa - sześć - ma nadal Niemiec Michael Schumacher, a jedno mniej Brazylijczyk Ayrton Senna.

W Belgii punktów znów nie udało się wywalczyć zawodnikom Alfa Romeo Racing Orlen. Zaskakująco słaby był także zerowy rezultat Ferrari. Przed startem na Spa zespół zapowiadał, że poczynił spore, dopuszczalne przepisami modernizacje w samochodzie, który jest przygotowywany na dwa wyścigi we Włoszech 6 i 13 września na torach Monza i Mugello.

Wyniki:

1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 1:24.08,761

2. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) strata 8,448 s

3. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 15,455

4. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 18,877

5. Esteban Ocon (Francja/Renault) 40,650

6. Alexander Albon (Tajlandia/Red Bull) 42,712

7. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 43,774

8. Pierre Gasly (Francja/Alpha Tauri) 47,371

9. Lance Stroll (Kanada/Racing Point) 52,603

10. Sergio Perez (Meksyk/Racing Point) 53,179

11. Daniił Kwiat (Rosja/Alpha Tauri) 1.10,200

12. Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo) 1.11,504

13. Sebastian Vettel (NiemcyFerrari) 1.12,894

14. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 1.14,920

15. Romain Grosjean (Francja/Haas) 1.16,793

16. Nicholas Latifi (Kanada/Williams) 1.17,795

17. Kevin Magnussen (Dania/Haas) 1.25,540

nie ukończyli: Carlos Sainz Jr. (Hiszpania/McLaren), George Russell (W. Brytania/Williams), Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo).

Klasyfikacja generalna MŚ F1 (po 7 z 17 rund):

1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 157 pkt

2. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 110

3. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) 107

4. Alexander Albon (Tajlandia/Red Bull) 48

5. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 45

6. Lando Norris (W. BrytaniaMcLaren) 45

7. Lance Stroll (Kanada/Racing Point) 42

8. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 33

9. Sergio Perez (Meksyk/Racing Point) 33

10. Esteban Ocon (Francja/Renault) 26

11. Carlos Sainz Jr. (Hiszpania/McLaren) 23

12. Pierre Gasly (Francja/Alpha Tauri) 18

13. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 16

14. Nico Huelkenberg (Niemcy/Racing Point) 6

15. Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo) 2

16. Daniił Kwiat (Rosja/Alpha Tauri) 2

17. Kevin Magnussen (Dania/Haas) 1

...

Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo) 0

Reklama

Klasyfikacja konstruktorów:

1. Mercedes 264 pkt

2. Red Bull 158

3. McLaren 68

4. Racing Point 66

5. Ferrari 61

6. Renault 59

7. Alpha Tauri 20

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1