Woffindenowi z końcem sezonu wygasł kontrakt ze Spartą, ale Brytyjczyk nie był wiązany z żadnym innym klubem, co świadczyło, że niemal na pewno zostanie we Wrocławiu. W piątek klub potwierdził przedłużenie umowy i dla aktualnego indywidualnego wicemistrza świata będzie to już dziesiąty sezon na Dolnym Śląsku, co podkreślił prezes Andrzej Rusko.

On po prostu jest wrocławianinem. Zżył się przez te wszystkie lata z naszym miastem i naszym klubem. To postać, która wszystkim kibicom żużla, nawet poza Polską, kojarzy się jednoznacznie z Betard Spartą Wrocław, a swoje przywiązanie do tego miejsca udowadnia od wielu lat na torze i poza nim. Gdy w 2012 roku trafił do Wrocławia był młodym i bardzo perspektywicznym zawodnikiem. Teraz to niezwykle utytułowany i doświadczony żużlowiec – dodał szef Betardu.

W barwach Sparty popularny „Taiski” zdobył pięć medali drużynowych mistrzostw Polski. Do kolekcji brakuje jednak złota. Indywidualnie natomiast Brytyjczyk trzy razy sięgał po tytuł indywidualnego mistrza świata, a ostatni sezon zakończył na drugim miejscu za Bartoszem Zmarzlikiem.

Poza Woffindenem w przyszłym sezonie w Sparcie pojadą: Maciej Janowski, Brytyjczyk Daniel Bewley, Rosjanie Gleb Czugunow i Artiom Łaguta oraz Przemysław Liszka.