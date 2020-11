Poza nimi ważne umowy mają Rosjanin Grigorij Łaguta i junior Wiktor Lampart, natomiast nowymi zawodnikami w Motorze są: Dominik Kubera, Krzysztof Buczkowski i junior Mateusz Cierniak.

Reklama

Z tegorocznej lubelskiej ekipy Matej Zagar przeszedł do RM Solar Falubaz Zielona Góra, Grzegorz Zengota do Abramczyk Polonii Bydgoszcz, Jakub Jamróg do Zdunek Wybrzeża Gdańsk, a Paweł Miesiąc do Unii Tarnów. Wiktor Trofimow nie podpisał jeszcze nowego kontraktu.