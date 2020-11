O swoich ruchach transferowych zielonogórski klub poinformował na czwartkowej konferencji prasowej. 37-letni Zagar w poprzednim sezonie był zawodnikiem Motoru Lublin, natomiast 24-letni Fricke - Sparty Wrocław. Australijczyk związał się z Falubazem na dwa sezony.

„Chcę być jednym z liderów tej drużyny. Ważna dla mnie jest współpraca, atmosfera w ekipie i skuteczna jazda w barwach Zielonej Góry. Ten klub ma charyzmę i zawsze jak przegrywaliśmy z Falubazem wszyscy mówili, że tak jest, że Falubaz to magia. Teraz zostałem w tę magię wkręcony i nie mogę się doczekać” – powiedział Słoweniec dla portalu Falubaz.com.

„Cieszę się, że będę mógł startować w żółto-biało-zielonych barwach. Wiele dobrego słyszałem o klubie z Zielonej Góry. Mam nadzieję, że będę mógł tutaj rozwijać swój talent, żużlową pasję i zrobić z drużyną sporo pozytywnego zamieszania w PGE Ekstralidze” – powiedział cytowany Fricke.

W formacji seniorskiej Falubazu będą też Patryk Dudek, Piotr Protasiewicz, Mateusz Tonder, Jan Kvech (Czechy) i Damian Pawliczak. W formacji juniorskiej są: Jakub Osyczka, Nile Tufft i Fabian Ragus. Trenerem Falubazu nadal będzie Piotr Żyto, który przedłużył kontrakt do 2022 r.

„Nie lubię składać obietnic, na temat tego, co nas czeka w lidze. Chcę tu pracować i osiągać dobre wyniki, by sponsorzy i kibice czuli satysfakcję obserwując, ile pozytywnego zamieszania dzieje się wokół naszej drużyny. Zielona Góra oszalała na punkcie żużla, gdy po 18 latach zdobyliśmy mistrzostwo, a nikt na nas nie stawiał. Przekonamy się, czy historia lubi się powtarzać. Na to jednak trzeba ostro pracować” – powiedział cytowany w klubowym komunikacie trener Żyto.

Po sezonie 2020, w którym Falubaz zajął czwarte miejsce w ekstralidze, jego szeregi opuścił lider zespołu Martin Vaculik. Słowak po dwóch sezonach spędzonych w Zielonej Górze wrócił do sąsiadów zza miedzy – Stali Gorzów.

Klub z Winnego Grodu nie przedłużył kontraktów z Duńczykami Michaelem Jepsenem Jensenem (przeszedł do I-ligowego ROW-u Rybnik) i Jonasem Jeppesenem (I-ligowa Ostrovia Ostrów Wlkp.) oraz Szwedem Antonio Lindbaeckiem. Natomiast Norbert Krakowiak, który zakończył wiek juniora, przeszedł do GKM-u Grudziądz. Zawodnikiem Falubazu nie będzie też Sebastian Niedźwiedź.