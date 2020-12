Leszczynianin - jak ustalono - poprowadzi kadry seniorów oraz juniorów.

"Na ostatnim posiedzeniu prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego zapadła jednogłośna decyzja o tym, że Rafał Dobrucki obejmie obowiązki trenera żużlowej reprezentacji Polski seniorów i juniorów" - powiedział Piotr Szymański, przewodniczący GKSŻ podczas konferencji prasowej online.

Dodał, że "Dobrucki jest trenerem kadry juniorów od 2012 roku. Współpraca układa się bardzo dobrze, mam nadzieję, że również Rafał jest zadowolony z naszej dotychczasowej współpracy".

"Bardzo dziękuję za nominację. To przyjemność oraz zaszczyt móc pracować z najlepszą żużlową reprezentacją na świecie. Zdaję sobie sprawę z tego, jakie oczekiwania się z tym wiążą, ale mając takie wsparcie jestem pewien, że będziemy mogli cieszyć się z osiąganych wyników. Zmagania kadry A to zupełnie inny kaliber niż prowadzenie zespołu juniorów. Trzeba się do tego bardzo dobrze przygotować, ale myślę, że to się uda" - powiedział nowy szkoleniowiec.

Rafał Dobrucki urodził się 27 grudnia 1976 roku. Pasję do sportu żużlowego odziedziczył po ojcu Zdzisławie, który w trakcie kariery zdobył m.in złoty medal indywidualnych mistrzostw Polski w 1976 roku oraz brązowy medal drużynowych mistrzostw świata.

Nowy trener reprezentacji Polski karierę żużlową rozpoczął w Polonii Piła. Jego największym sukcesem jest srebrny medal indywidualnych mistrzostw świata juniorów zdobyty w Mseno (Czechy), dwa brązowe medale indywidualnych mistrzostw Polski oraz trzy złote medale drużynowych MP zdobyte z Polonią Piła (1999) oraz dwukrotnie z Falubazem Zielona Góra (2009 i 2011).

W najbliższych dniach nowy trener powoła kadrę na sezon 2021. Zespół ma oficjalnie zostać przedstawiony 23 grudnia.