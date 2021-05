Trzeci wyścig zakończył się wygraną Falubazu 4:2, choć zapowiadało się na remis. Wygrał Patryk Dudek, a defekt miał tym razem Mikkel Michelsen. Drugi był Krzysztof Buczkowski, a punkt zdobył Damian Pawliczak. Na koniec pierwszej serii Motor zainkasował cztery punkty. Dominika Kuberę i Wiktora Lamparta rozdzielił tuż przed metą Piotr Protsiewicz. Na tablicy wyników było 12:12.

Reklama

Po kosmetyce toru mieliśmy kolejny remis. Zwyciężył Hampel przed Frickiem. Natomiast Damian Pawliczak okazał się szybszy od Kubery. Szósta gonitwa to triumf lublinian 4:2. Łaguta zainkasował trzy punkty, a jeden Buczkowski. W zespole miejscowych dwa punkty przywiózł do mety Dudek. Motor objął prowadzenie 19:17. Potem goście ponownie wygrali 4:2 i na półmetku zawodów podwyższyli przewagę do czterech punktów.

Po drugim równaniu toru Motor trzeci raz z rzędu pokonał rywali 4:2. Tym razem Hampela i Kuberę rozdzielił Dudek. Ostatni był Ragus. Przy sześciu punktach straty trener Falubazu Piotr Żyto zdecydował się na rezerwę taktyczną. Wymienił Protasiewicza na Fricke'a. Natomiast w ekipie Motoru w ramach rezerwy zwykłej Cierniak zastąpił Buczkowskiego. Dziewiąty wyścig zakończył się remisem. Najszybszy był Łaguta.

W 10. biegu trener Żyto ponownie sięgnął po taktyczną. Patryk Dudek zmienił Pawliczaka. Ściganie zakończyło się kolejnym remisem - pechowym dla gości, gdyż kiedy Lampart i Michelsen jechali na 5:1, drugi z nich miał znowu defekt. Motor ponownie stracił punkty bez walki. W meczu było 27:33.

Kolejny wyścig nie zmienił sytuacji, gdyż zakończył się równym podziałem punktów. Lublinianie mogli wygrać ten bieg podwójnie, jednak Kubera najpierw dał się wyprzedzić Zagarowi, a na samym finiszu minął go jeszcze Pawliczak.

12. wyścig to znakomita jazda juniorów Motoru. Cierniak z Lampartem pokonali 5:1 Fricke'a i Osyczkę. Przewaga zespołu z Lublina wzrosła do 10 punktów. Na koniec fazy zasadniczej Falubaz wygrał 4:2. W tym biegu najszybszy był Dudek. Drugą pozycję zajął Hampel, trzecią Protasiewicz, a Michelsen ponownie złapał gumę.

Przed biegami nominowanymi Motor wygrywał z Falubazem 43:35 i praktycznie tego meczu przegrać już nie mógł. Gospodarzom pozostawała nadal nadzieja na remis.

W 14. wyścigu sztab szkoleniowy Motoru postawił na młodzieżowców. Lublinianie ponownie mieli pecha, gdyż za dotknięcie taśmy został wykluczony Wiktor Lampart. W powtórce Mateusz Cierniak musiał samotnie rywalizować z Matejem Zagarem i Maxem Fricke. Falubaz wygrał 5:1 i zachował szansę na jeden duży punkt.

Ostatni wyścig był niezwykle emocjonujący i zakończył się wygraną zielonogórzan 4:2. Meczowe zwycięstwo dał w nim Motorowi Łaguta, który zajął drugie miejsce - za Dudkiem, ale przed Zagarem, który zaciekle atakował go do samej mety. Ostatni był Hampel. Falubaz przegrał to spotkanie 44:46.

Siłą zespołu z Lublina okazał się nieco bardziej wyrównany skład i młodzieżowcy. Goście mieli lepsze starty i częściej wygrywali indywidualnie, co finalnie przełożyło się na ich sukces. Gdyby nie defekty Mikkela Michelsena i Grigorija Łaguty, mogli wygrać wyżej.

Z kolei Falubaz pokazał ambicję i walczył do ostatniego biegu, ale mimo kilku wpadek lublinian nie zdołał ich pokonać na własnym torze. W ekipie z Winnego Grodu zabrakło punktów juniorów i Piotra Protasiewicza.

Marwis.pl Falubaz Zielona Góra – Motor Lublin 44:46

Marwis.pl Falubaz Zielona Góra: Patryk Dudek 15 (3,2,2,2,3,3), Matej Zagar 12 (2,2,2,2,3,1), Max Fricke 10 (3,2,1,1,1,2), Piotr Protasiewicz 3 (2,0,-,1), Damian Pawliczak 3 (1,1,-,1,-), Jakub Osyczka 1 (1,0,0), Fabian Ragus 0 (0,0,0)

Motor Lublin: Grigorij Łaguta 11 (d,3,3,3,2), Jarosław Hampel 9 (1,3,3,2,0), Mateusz Cierniak 8 (3,1,0,3,1), Wiktor Lampart 8 (2,1,3,2,t), Dominik Kubera 4 (3,0,1,0), Mikkel Michelsen 3 (d,3,d,d,-), Krzysztof Buczkowski 3 (2,1,-,-)

Najlepszy czas dnia uzyskał w 3. wyścigu Patryk Dudek – 59,61 s.

Sędzia: Michał Sasień (Gdańsk)

Mecz bez udziału publiczności

Wyniki meczów 4. kolejki i tabela ekstraligi żużlowej:

Marwis.pl Falubaz Zielona Góra - Motor Lublin 44:46

eWinner Apator Toruń - ZooLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz 55:35

Moje Bermudy Stal Gorzów - Eltrox Włókniarz Częstochowa, przełożony

Betard Sparta Wrocław - Fogo Unia Leszno, przełożony

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, małe punkty zdobyte, małe punkty stracone, punkty, różnica małych punktów)

1. Moje Bermudy Stal Gorzów 3 3 0 0 152-118 6 +34

2. Motor Lublin 4 3 0 1 185-175 6 +10

3. eWinner Apator Toruń 4 2 0 2 188-172 4 +16

4. Fogo Unia Leszno 3 2 0 1 138-132 4 +6

5. Betard Sparta Wrocław 3 1 0 2 133-136 2 -3

6. Eltrox Włókniarz Częstochowa 3 1 0 2 131-139 2 -8

7. Marwis.pl Falubaz Zielona Góra 4 1 0 3 175-185 2 -10

8. ZooLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz 4 1 0 3 157-202 2 -45