Do fazy półfinałowej Janowski wszedł z drugiego miejsca, tuż za Sajfutdinowem, ale swój półfinał, w przeciwieństwie do Rosjanina wygrał. Lepsze pole startowe w finale wieczoru dało na początku przewagę Rosjaninowi, ale świetnie rozpędzał się Janowski i w końcu wyprzedził Sajfutdinowa, dowożąc wygraną do mety.

Na półfinale udział w pierwszej czeskiej Grand Prix zakończył Bartosz Zmarzlik, a po upadku w swoim drugim starcie i stracie najlepszego silnika nie wiodło się na Markecie Krzysztofowi Kasprzakowi.

Drugi turniej tegorocznego cyklu odbędzie się w sobotę, także na torze Marketa w Pradze. Kolejne zawody zaplanowano we Wrocławiu (30 i 31 lipca), Lublinie (6 i 7 sierpnia), w szwedzkiej Malilli (14 sierpnia), rosyjskim Togliatti (28 sierpnia) i duńskim Vojens (11 września). Zakończenie i wielki finał ponownie w Toruniu (1 i 2 października).