Drugie miejsce zajął reprezentant Monako Charles Leclerc (Ferrari), a trzeci był Fin Valtteri Bottas (Mercedes).

Hamilton wygrał, mimo kary

Prowadzący w cyklu Holender Max Verstappen musiał wycofać się wyścigu już na początku drugiego okrążenia, kiedy po kontakcie z Hamiltonem wypadł z toru i z dużą prędkością uderzył w barierkę. Wyglądał na oszołomionego, ale o własnych siłach opuścił bolid i udał się do karetki na szczegółowe badania. Później szef Red Bulla Christian Horner poinformował, że Holendrowi nie stało się nic poważnego.

Hamilton został za to ukarany 10-sekundowym postojem w alei serwisowej, ale nie przeszkodziło mu to w zwycięstwie. Po 10 wyścigach Verstappen ma 182 punkty, a Hamilton powiększył dorobek do 177.