Julien, ja nie mam wątpliwości, jesteś najlepszym pilotem. Nie wiem, jak by się potoczyła moja kariera bez ciebie. Bardzo ci dziękuję, wiem ile ci zawdzięczam. Nikt nie będzie w stanie cię zastąpić. Życzę ci wszystkiego dobrego - powiedział Ogier.

Ogier w 2022 zwolni tempo

Mistrz świata dodał, że szanuje decyzję swojego partnera. Szanuję jego decyzję. Ja też zwolnię tempo w przyszłym roku. Rola pilota w załodze jest kluczowa, Julien jest częścią naszych sukcesów.

Ogier wyjaśnił, że załogę czekają jeszcze w tym roku dwa wspólne rajdy kończące sezon. Walczymy o ósmy tytuł - podkreślił.

Zgodnie z zapowiedzią Ogier w sezonie 2022 zwolni tempo. Nie będzie już podstawowym kierowcą zespołu Toyoty, nowe hybrydowe Yarisy GR Rally1 na wszystkie rundy WRC 2022 otrzymają Brytyjczyk Elfyn Evans i Fin Kalle Rovanpera.

Do zespołu dołączy Fin Esapekka Lappi i to on będzie dzielić z Ogierem trzeci samochód. Szefem zespołu Toyota Gazoo Racing pozostaje Fin Jari-Matti Latvala.

Veillas zastąpi Ingrassia

Nadal nie wiadomo, w ilu rundach mistrzostw świata wystąpi w nowym sezonie Ogier. Jego pilotem w miejsce Ingrassi będzie Benjamin Veillas, który już pracował z Francuzem podczas sesji testowych.

W rajdowych mistrzostwach 2022 roku świata zapowiada się zasadnicza zmiana. Styczniowy Rajd Monte Carlo rozpocznie nową erę, gdyż obecne samochody WRC zastąpione zostaną przez auta Rally1. Zostaną wyposażone w napęd hybrydowy, będący połączeniem obecnego silnika spalinowego o pojemności 1,6 l oraz zestawu elektrycznego, dostarczonego przez Compact Dynamics.

Do napędu hybrydowego w WRC od początku powstania projektu nie był przekonany Ogier. Francuz wielokrotnie zapowiadał, że wcześniej zakończy karierę. Jak widać dał się jednak przekonać, choć nie do końca, gdyż nie planuje startów w całym cyklu mistrzostw świata.