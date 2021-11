Z ostatniego miejsca do sprintu przystąpił broniący tytułu Lewis Hamilton (Mercedes GP). To efekt dyskwalifikacji, jaką na Brytyjczyka nałożyli sędziowie za niezgodne z regulaminem tylne skrzydło jego bolidu. Siedmiokrotny mistrz świata zdołał sprint ukończyć na piątym miejscu, ale do wyścigu wystartuje z 10. pozycji. O pięć lokat został przesunięty za wymianę silnika.

24-letni Verstappen walczy o pierwszy tytuł w karierze i cztery wyścigi przed końcem sezonu wyprzedza Hamiltona o 21 punktów.

Holender wygrał dwa poprzednie wyścigi - w USA i Meksyku. Brytyjczyk ostatnio triumfował 26 września w Rosji.

Sprint to nowy format kwalifikacji, testowany w trzech rundach mistrzostw świata w tym sezonie. Polega na przejechaniu liczby okrążeń odpowiadającej ok. 100 km, bez postojów w alei serwisowej, a wyniki tej rywalizacji ustalają kolejność na starcie w niedzielę. Trzech najlepszych zawodników sprintu otrzymuje również punkty (3, 2, 1) do klasyfikacji generalnej.