W poprzednim sezonie Kubica w debiucie w wyścigach długodystansowych triumfował z zespołem Orlen Team WRT w European Le Mans Series. Jego ekipa wygrała trzy rundy.

W październiku wystartował w dwóch rundach sezonu FIA WEC w Bahrajnie w barwach High Class Racing. Dzięki doskonałej postawie Polaka duński zespół dwukrotnie stanął na najniższym stopniu podium w klasie ProAm. Wcześniej Kubica nieźle wypadł w barwach Alfa Romeo Orlen Racing w dwóch wyścigach Formuły 1 na torach Monza i Zandvoort.

W tym roku Polak w World Endurance Championship pojedzie w sześciu wyścigach na trzech kontynentach; w tym także w prestiżowym 24-godzinnym Le Mans na Circuit de la Sarthe czy rozgrywanej na dystansie 1000 mil rywalizacji w amerykańskim Sebring.

Współpracę z Robertem Kubicą traktujemy jako projekt sportowy, ale też długofalową inwestycję. Polski kierowca nie tylko odnosi sukcesy w najważniejszych seriach wyścigowych i daje radość kibicom motorsportu. Przede wszystkim buduje on rozpoznawalność marki ORLEN na całym świecie, co od kilku lat przekłada się wymiernie na nasze wyniki sprzedażowe. Ekwiwalent reklamowy z transmisji w wyścigach na torach Formuły 1 w poprzednim sezonie wyniósł aż 550 mln zł. Występy Roberta i zespołu Prema Orlen Team w tak prestiżowej serii wyścigów długodystansowych to kolejna okazja do wzmacniania naszej globalnej wartości biznesowej - powiedział Adam Burak, członek zarządu PKN Orlen ds. komunikacji i marketingu.

Kubica wraca na "stare śmieci"

Prema to jeden z czołowych zespołów startujących w najważniejszych juniorskich seriach samochodów jednomiejscowych. W dwóch ostatnich sezonach zdobywał mistrzostwo Formuły 2 zarówno wśród kierowców, jak i zespołów. W tym roku obok Kubicy będą w nim jeździli Szwajcar Louis Deletraz i Włoch Lorenzo Colombo.

Deletraz wraz z Kubicą i Chińczykiem Yifei Ye w 2021 tworzyli team, który zwyciężył w Le Mans Series.

Bardzo cieszę się z faktu, że mogę dołączyć do Prema Orlen Team. Ścigałem się już z nimi w Formule 3 Euro Series 2003. Mimo tego, że w poprzednim sezonie rywalizowałem w Bahrajnie czy w 24-godzinnym wyścigu Le Mans, to traktuję to jako nowe wyzwanie dla mnie i całego zespołu. Cieszę się, że będę startować razem z Louisem, którego dobrze znam i z Lorenzo. Nie mogę się już tego doczekać. Na pewno będzie to wymagało ode mnie dużo pracy i poświęcenia - przyznał Kubica.

Dla Polaka dołączenie do Prema Orlen Team będzie powrotem do tej ekipy. Kubica ścigał się już w barwach włoskiego zespołu w swoim pierwszym sezonie w Formule 3 Euro Series. Najpierw z powodu kontuzji opuścił trzy rundy, ale później - w debiucie na ulicznym torze Norisring w Norymberdze - odniósł sensacyjne zwycięstwo.