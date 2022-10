Nie ma jeszcze żadnych konkretnych ustaleń dotyczących mojego nowego kontraktu, będziemy o tym rozmawiali. Moim celem jest pozostanie w Mercedesie - dodał 37-letni kierowca, który niedawno po rozmowie z szefem zespołu Toto Wolffem ujawnił, że jeszcze przez najbliższe pięć lat będzie kierowcą tego teamu.

Hamilton trafił do ekipy Mercedesa w 2013 roku. Wcześniej przez sześć sezonów reprezentował barwy McLarena.

Robię dużo innych pożytecznych rzeczy. To mi daje satysfakcję, ale największą daje mi jednak sport. Chcę się nadal ścigać, kocham to, co robię. Nie czuję, że nadchodzi czas rozstania z Formułą - zakończył.

W sezonie 2022 Hamilton po 19 rundach jest na szóstej pozycji. Tytuł już wcześniej zapewnił sobie po raz drugi z rzędu Holender Max Verstappen z Red Bulla. 20. runda MŚ F1 - Grand Prix Meksyku zostanie rozegrana w najbliższą niedzielę 30 października.