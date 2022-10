Gasly dołączył tym samym do rodaka Estebana Ocona. Zastąpił on w Alpine dwukrotnego mistrza świata Hiszpana Fernando Alonso, który przenosi się do zespołu Aston Martin.

Pozyskanie Gasly'ego to ważny krok dla Alpine, które straciło Oscara Piastriego na rzecz McLarena. Początkowo jako następcę Alonso zespół miał postawić na wysoko ocenianego Australijczyka, uczestnika programu dla młodych kierowców Alpine.

Zmiana zespołu przez 26-latka oznacza, że de Vries, który do tej pory był rezerwowym w Mercedesie, w AlphaTauri po raz pierwszy będzie się ścigał przez cały sezon Formuły 1. 27-letni kierowca to mistrz zarówno Formuły 2, jak i elektrycznej Formuły E.

Gasly, który przez pewien czas ścigał się u boku Verstappena w Red Bullu, zanim przeszedł do AlphaTauri, wygrał Grand Prix Włoch w 2020 roku.