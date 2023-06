For Nature Solutions Apator Toruń - Fogo Unia Leszno 53:37. Pierwszy Unia wygrała 49:31. Punkt bonusowy dla Apatora.

Punkty:

For Nature Solutions Apator Toruń:Emil Sajfutdinow 15 (3,3,3,3,3), Patryk Dudek 12 (1,3,3,2,3), Robert Lambert 11 (3,3,3,2,0), Paweł Przedpełski 8 (3,2,1,1,1), Krzysztof Lewandowski 3 (2,1,0), Mateusz Affelt 2 (1,0,1), Emil Portner 1 (w,1), Nicolai Heiselberg 1(1,0).

Fogo Unia Leszno: Jaimon Lidsey 12 (2,2,1,2,3,2), Janusz Kołodziej 10 (2,2,0,3,2,1), Bartosz Smektała 10 (2,1,2,2,1,2), Damian Ratajczak 3 (3,0,0,0)), Hubert Jabłoński 1 (1,0), Adrian Miedziński 1 (1), Nazar Parnicki 0 (0,0,0), Antoni Mencel 0(0,0).

Sędzia: Michał Sasień (Gdańsk).

Wydarzeniem piątkowego meczu był powrót na ławkę trenerską torunian legendy Apatora Jana Ząbika. To efekt miesięcznego zawieszenia szkoleniowca Roberta Sawiny. 77-letni Ząbik pokazał w meczu z Unią Leszno, że doskonale zna zespół i wie, jak korzystać z jego potencjału, a do tego ma szczęśliwą rękę.

Apator od początku jechał zdecydowanie lepiej, niż do tego przyzwyczaił w tym sezonie. Przede wszystkim miał znacznie mniej słabych punktów. Kolejne świetne zawody zanotował Emil Sajfutdinow, który zdobył komplet 15 punktów. Dzielnie wspierali go i Patryk Dudek i Robert Lambert - odpowiednio 12 i 11 punktów. Ten drugi wraca do niezłej formy po słabym początku sezonu i zmianie mechanika.

Nie doskwierał torunianom brak Wiktora Lamparta. W Unii na wyróżnienie zasłużyli jedynie Jaimon Lidsey i Janusz Kołodziej - 12 i 10 punktów. Apator pewny zwycięstwa był już po trzynastym biegu. Prowadził wówczas 46:32. Gospodarze przed biegami nominowanymi byli także bardzo blisko odrobienia straty z Leszna i zdobycia punktu bonusowego.

Zapewnili go sobie już w biegu 14. Para Patryk Dudek-Paweł Przedpełski pokonała 4:2 Bartosza Smektałę i Damiana Ratajczaka i na tablicy wyników było 50:34. Ostatecznie gospodarze wygrali bardzo pewnie 53:37.