"Zespół chciałby podziękować Otmarowi za jego ciężką pracę w ciągu ostatnich osiemnastu miesięcy i poprowadzenie zespołu do czwartego miejsca w tabeli konstruktorów w 2022 roku. Życzymy mu wszystkiego najlepszego na przyszłość" - napisano w oświadczeniu.

Szafnauer został zwolniony w trybie natychmiastowym, ale poprowadzi jeszcze team w Belgii. Władze koncernu Renault zarzucały szefom ekipy F1, że nie potrafiła dojść z Hiszpanem do porozumienia.

Później doszło do odejścia rezerwowego Australijczyka Oscara Piastriego, który przeszedł do McLarena. Do napięć dochodziło także z powodu uzyskiwania przez kierowców Alpine Estebana Ocona i Pierre'a Gasly słabszych niż się spodziewano wyników.

Także w klasyfikacji konstruktorów szósta lokata, jaką aktualnie zajmuje Alpine, nie jest akceptowana.

Szafnauer był w Alpine od początku sezonu 2022. Wcześniej pracował z teamem Force India, Racing Point i Aston Martin.

Z Alpine odejdzie także dyrektor sportowy Alan Permane. Po letniej przerwie zastąpi go Julian Rouse, szef Alpine Academy.