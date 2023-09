Verstappen odniósł trzynaste zwycięstwo w tegorocznym sezonie, dwa razy triumfował jego partner z zespołu Meksykanin Sergio Perez i jeden raz Carlos Sainz Jr. z Ferrari.

Piastri po raz pierwszy w karierze stanął na podium w wyścigu F1.

Schumacher rekordzistą pod względem liczby zwycięstw

Rekordzistą pod względem liczby zwycięstw w Japonii jest nadal siedmiokrotny mistrz świata Niemiec Michael Schumacher, który sześciokrotnie stawał na najwyższym stopniu podium. Z obecnych kierowców pięciokrotnie zwyciężył tu Brytyjczyk Lewis Hamilton, dwa razy Hiszpan Fernando Alonso i Verstappen i raz Fin Valtteri Bottas.

Verstappen, który zwyciężył w walce o pole position, prowadził od startu do mety. Tym razem gorzej wypadł Perez, który został wycofany z wyścigu na 15 okrążeniu. W końcówce na 40 okrążeniu wrócił na tor, co było dużym zaskoczeniem, ale do mety nie dojechał, gdyż po czterech kółkach ponownie zatrzymał się w pit stopie.

Verstappen umocnił się na pozycji lidera, to było jego 48 zwycięstwo w karierze. Red Bull zapewnił już sobie zwycięstwo w klasyfikacji konstruktorów.