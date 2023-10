Verstappen przed Katarem ma już 177 pkt przewagi nad drugim w klasyfikacji mistrzostw, partnerem z Red Bull Racing Meksykaninem Sergio Perezem. W niedzielę w sprzyjających okolicznościach na Losail International Circuit Holender może zostać już mistrzem.

Stanie się tak, jeżeli w sobotnim sprincie 26-latek zdobędzie co najmniej 3 pkt więcej od Pereza. Jeżeli nie uda się to w sobotę, szansa na tytuł pojawi się w wyścigu niedzielnym. Verstappenowi wystarczy zająć tylko punktowaną pozycję przed partnerem z zespołu.

Dobrze jest jechać do Kataru z już zapewnionym tytułem pośród konstruktorów" - powiedział Verstappen przed rundą na torze Losail International Circuit pytany o swoje nadzieje związane z tym wyścigiem. "To naprawdę jest fajne miejsce do jazdy, chociaż będzie to trudny weekend dla nas wszystkich z powodu ekstremalnych upałów - dodał.

Prognoza pogody na weekend przewiduje, że temperatura w dzień w tamtym regionie przekroczy 40 stopni Celsjusza. Dopiero późnymi wieczorami, kiedy będą rozgrywane zawody, ma być nieco chłodniej, około 30 stopni.

Tytuł możemy zdobyć już podczas sobotniego wyścigu sprinterskiego i to jest nasz główny cel. Mam nadzieję, że będzie to niezapomniany weekend - podkreślił Verstappen, który w tym roku z szesnastu rozegranych wyścigów wygrał trzynaście. W dwóch triumfował Perez, a w jednym Hiszpan Carlos Sainz Jr. z Ferrari.

W ekipie Red Bulla trwają przygotowania do mistrzowskiej fety, jaka być może odbędzie się już w sobotę lub dzień później w niedzielę. Do Kataru przylecą szefowie koncernu Red Bull, będzie wielu specjalnych gości. Wśród nich partnerka kierowcy, córka trzykrotnego mistrza świata Formuły 1 Brazylijczyka Nelsona Piqueta - Kelly. Jej ojciec trzy razy w latach 1981, 83 i 87 był mistrzem świata F1.

Pierwszy wyścig o GP Kataru rozegrano w 2021 roku. Zwyciężył Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa, drugi był Verstappen, a trzeci Hiszpan Fernando Alonso z Alpine. W 2022 rundy w Katarze nie było z powodu piłkarskich mistrzostw świata.

Starania Kataru o prawo organizacji GP F1 trwały od kilku lat. Dopiero pod koniec 2020, gdy z powodu pandemii koronawirusa odwołano m.in. GP Australii, Katar znalazł się w kalendarzu F1. Umowa Liberty Media z Katarem została podpisana na dziesięć lat, sponsorem tytularnym tegorocznego wyścigu jest lokalna firma telekomunikacyjna Ooredoo.

Nocny wyścig w Katarze jest czwartym na Bliskim Wschodzie. Inne odbywają się w Bahrajnie, Abu Zabi i Arabii Saudyjskiej. Tor Losail został otwarty w 2004 roku, od tego czasu odbywa się tam runda motocyklowych MŚ. Trzy lata później obiekt otrzymał oświetlenie.

Jedno okrążenie toru Losail International Circuit ma 5380 m, kierowcy przejadą w sumie 57 rund. Nowa nawierzchnia toru - jak zapewniają organizatorzy - będzie miała doskonałą przyczepność.

W sobotę sprint zaplanowano na godz. 19.30 czasu polskiego (trasa 100 km; 17 okrążeń), wyścig GP w niedzielę wystartuje o godz. 19.