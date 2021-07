Reprezentowanie Niemiec w Londynie 2012 i Rio 2016, bycie częścią niemieckiej ekipy zawsze było jednym z moich ulubionych wspomnień z mojej dotychczasowej kariery. To sprawia, że jeszcze bardziej rozczarowuje mnie fakt, że moje ciało potrzebuje odpoczynku po intensywnych kilku tygodniach, które są za mną i że muszę najpierw zregenerować siły przed powrotem do zawodów później tego lata – napisała w oświadczeniu 33-letnia triumfatorka trzech turniejów wielkoszlemowych, Australian Open 2016, US Open 2016 oraz Wimbledonu 2018.

W zeszłym miesiącu Kerber wzięła udział w trzech turniejach na kortach trawiastych – zwyciężyła w Bad Homburgu i dotarła do półfinału Wimbledonu.

Dziękuję za wsparcie, ponieważ była to dla mnie bardzo trudna decyzja. Powodzenia wszystkim moim kolegom, niemieckim sportowcom w Tokio, będę za wami tęsknić - dodała była liderka rankingu WTA.

Ze startu w igrzyskach zrezygnowało już wielu czołowych tenisistów, m.in. Szwajcar Roger Federer, Hiszpan Rafael Nadal, Austriak Dominic Thiem, Amerykanka Serena Williams, Rumunka Simona Halep i Kanadyjka Bianca Andreescu.