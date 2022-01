Docelowo na zimowe igrzyska ma przyjechać około 10 tysięcy dziennikarzy. W systemie „zamkniętej pętli” będą także pojazdy bezpieczeństwa, w tym karetki. W stolicy Chin takich pojazdów ma być 30, a w Zhangjiakou - 20 - poinformowała agencja Xinhua.

Wejście do „zamkniętej pętli”, do której trafić mają docelowo wszyscy związani z igrzyskami - sportowcy, dziennikarze, działacze - jest możliwe dla osób zaszczepionych po otrzymaniu dwóch kodów QR poświadczających brak zakażenia koronawirusem, a dla niezaszczepionych po odbyciu 21-dniowej kwarantanny i otrzymaniu negatywnych wyników testów. Z kwarantanny zwolnieni będą nieletni (do 17 roku życia) sportowcy z Rosji, a być może i z innych państw.

Olimpijczyków mają obowiązywać w Pekinie zasady szczepień właściwe dla ich krajów.

Igrzyska XXIV Olimpiady odbędą się w dniach 4-20 lutego, natomiast paraolimpiadę zaplanowano na okres od 4 do 13 marca. Te pierwsze toczyć się będą na 12 arenach (nie licząc Stadionu Narodowego, na którym odbędą się tylko ceremonie otwarcia i zamknięcia) w trzech strefach: w Pekinie i dwóch regionach: Yanqing - konkurencje alpejskie oraz Zhangjiakou - konkurencje klasyczne i snowboard.