Igrzyska w Pekinie to okazja, by narciarska superpara - Mikaela Shiffrin i Alexander Aamodt Kilde - miała więcej okazji, by wspólnie spędzać czas, bo zwykle startują w innych miejscach. Oboje mieszkają w wiosce olimpijskiej w Yanqing, ale muszą zachowywać odpowiedni dystans.

Oczywiście, że się widujemy, ale tak naprawdę nie wolno nam się dotykać i spędzać razem zbyt dużo czasu. To jak ponury żart dużo rozmawiać przez telefon będąc tak blisko - przyznał norweski alpejczyk po treningu zjazdu. Reklama Mimo wszystko dobrze jest być tu razem, choć przepisy sanitarne są wyzwaniem - dodał 29-letni wicelider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Igrzyska w Pekinie. Kiedy startują Polacy? ZOBACZ PROGRAM Zobacz również Kilde i najbardziej utytułowana alpejka ostatnich lat wspólnie m.in. spożywali posiłki w olimpijskiej stołówce, ale byli przedzieleni plastikową przegrodą. Cieszymy się tym, co mamy i jesteśmy ostrożni, bo zakażenie koronawirusem mogłoby mieć opłakane konsekwencje - podkreślił zdobywca Krystałowej Kuli w sezonie 2019/20, który wciąż czeka na pierwszy olimpijski medal. Reklama Jego trzy lata młodsza amerykańska partnerka, która ma ich już w kolekcji trzy, w tym dwa z najcenniejszego kruszcu, w mediach społecznościowych opublikowała kilka wspólnych zdjęć. m.in. jak razem z Kilde stoją przy kładce szczelnie zakryci maseczkami i w odpowiedniej odległości od siebie. Michał Ignasiewicz Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję