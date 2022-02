Japońscy paraolimpijczycy i członkowie ekip przed wylotem do Pekinu otrzymają natomiast zapasowe telefony specjalnie w celu instalacji tego oprogramowania - ogłosił tego samego dnia japoński komitet paraolimpijski.

Reklama

Chińskie władze wymagają od wszystkich uczestników igrzysk, aby zainstalowali w swoich telefonach aplikację My2022 służącą oficjalnie do nadzoru przeciwepidemicznego. JSA obawia się jednak, że program ten może być zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Eksperci przeskanują pod tym kątem telefony członków japońskiej ekipy po powrocie z Pekinu i w razie konieczności usuną wszelkie „podejrzane aplikacje”, o ile właściciele urządzeń wyrażą na to zgodę - podała agencja Kyodo, cytując zapowiedź JSA.

Japońska agencja sportowa ostrzegała wcześniej osoby wybierające się do Pekinu, aby przygotowały zapasowe telefony i to na nich zainstalowały chińską aplikację, a także aby usunęły ją jak najszybciej po wyjeździe z Chin. Brytyjskie media informowały, że organizacje z siedmiu krajów zachodnich, w tym Wielkiej Brytanii i USA, radziły sportowcom nie zabierać ze sobą do Pekinu prywatnych smartfonów. Według dziennika „Daily Mail”, ponad tysiąc sportowców i trenerów wzięło ze sobą zapasowe urządzenia.

Igrzyska olimpijskie w Pekinie potrwają do 20 lutego, a 4 marca rozpoczną się igrzyska paraolimpijskie.