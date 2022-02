Gdy podszedł do dziennikarzy w strefie mieszanej, początkowo nie miał ochoty odpowiadać na pytania.

O czym mamy gadać? Dramat. Jak te igrzyska mnie rozbiły... Już więcej nie przyjadę. Namawiali mnie, ale na tę chwilę... zobaczymy po wieczorze, czy mi się odmieni. Nie mam już ochoty na igrzyska, bo są nudne. Palce mnie bolą od grania na gitarze - denerwował się.

Zapytany, czy jest w randze imprezy coś, co nie pozwala mu osiągać lepszych wyników, uciął: Nie mam zamiaru się nad tym zastanawiać. Mam ochotę się napić i ten cel zrealizuję. Można powiedzieć, że to jedyny cel, który tutaj zrealizuję.

Biało-czerwoni zakończyli zmagania na szóstej pozycji. Wcześniej w Chinach Żyła zajął indywidualnie 21. miejsce na skoczni normalnej i 18. na dużej.

Najbardziej żałuję tego dzisiejszego konkursu. Gdyby były fajne warunki, to może też by było inaczej, bo przynajmniej by się skakało tak, jak się umie. I przynajmniej jakaś przyjemność była, a nie tak, że wylatujesz, narty w dół... i za cztery lata. To jest bez sensu. Nie dla mnie widocznie są igrzyska i tyle w temacie - zakończył mistrz świata z ubiegłego roku z Oberstdorfu.

Poniedziałkowe zawody były ostatnimi w skokach narciarskich na trwających igrzyskach. Ceremonię zamknięcia zaplanowano na niedzielę.