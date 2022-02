Utytułowany łyżwiarz szybki Zbigniew Bródka nie awansował do finału wyścigu ze startu wspólnego podczas igrzysk w Pekinie .Polak już wcześniej zadeklarował, że to jego ostatni występ na dużej imprezie. Przepustki do walki o medale w tej konkurencji nie uzyskał też Artur Janicki.

Bródka, mistrz olimpijski z Soczi na 1500 m i brązowy medalista tych samych igrzysk w rywalizacji drużynowej, w Pekinie zaprezentował się tylko raz. Pierwotnie miał też startować na swoim koronnym dystansie, ale zrezygnował z niego z powodu urazu uda. Reklama Zabrakło sił 37-letni panczenista przed bieżącym sezonem nie startował w zawodach, a jedynie trenował i wydawało się, że wkrótce zakończy karierę. Tej zimy jednak wrócił do wyczynowego sportu i udało mu się wywalczyć kwalifikację olimpijską we wspomnianych dwóch konkurencjach, a w wyścigu ze startu wspólnego podczas zawodów Pucharu Świata w Tomaszowie Mazowieckim w listopadzie zajął trzecie miejsce. Piotr Michalski poniesie polską flagę podczas ceremonii zamknięcia igrzysk Zobacz również W sobotę jednak zawodnik, który dwukrotnie był chorążym polskiej reprezentacji w trakcie ceremonii otwarcia igrzysk (m.in. w stolicy Chin), dość szybko zaczął wyraźnie odstawać od reszty stawki w pierwszym biegu półfinałowym i zajął w nim 15., ostatnie miejsce bez żadnej zdobyczy punktowej. Reklama Norweg i Włoch najszybsi Startujący w drugim półfinale Janicki również nie zapunktował, ale powalczył i został sklasyfikowany o cztery pozycje wyżej. Awans wywalczyło ośmiu łyżwiarzy z każdego z dwóch biegów. Półfinałowe wyścigi wygrali Norweg Kristian Ulekleiv i Włoch Andrea Giovannini. Zawody ze startu wspólnego rozgrywane są na dystansie 16 okrążeń. Najlepsi otrzymują 60, 40, 20 pkt. Z kolei po 4., 8. i 12. rundzie są tzw. sprinty; zdobywa się odpowiednio 5, 3, 1 pkt. Michał Ignasiewicz Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję