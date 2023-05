Siedmiu najlepszych krajowych kandydatów do medalu olimpijskiego w strzelaniu do rzutków zostało poproszonych przez Shooting Australia, aby zebrali po 6000 dolarów. Ma to ułatwić udział w zawodach w przyszłym tygodniu w Ałmatach w Kazachstanie.

Dzieje się tak, gdy australijska federacja, której roczny budżet operacyjny przekracza 3 miliony dolarów, planuje wysłać własnego, w pełni finansowanego pracownika technicznego, aby towarzyszył siedmiu niefinansowanym sportowcom, w tym podwójnej złotej medalistce Wspólnoty Narodów Laetishy Scanlan i mistrzyni świata juniorów Kiarze Dean.

Lokalny klub Dean rozpoczął w tym tygodniu zbiórkę pieniędzy, aby pomóc młodej zawodnicze, ale inni elitarni sportowcy, w tym olimpijczycy, mogą pozostać w domu z powodów finansowych.

Niektórzy sportowcy uciekają się do ekstremalnych środków, aby dotrzymać swoich międzynarodowych harmonogramów zawodów, zaledwie 400 dni przed igrzyskami olimpijskimi.

Sportowcy organizują kampanie zbierania funduszy

ABC potwierdziło, że kilku sportowców zorganizowało kampanie zbierania funduszy, a ich członkowie rodzin zakładają strony internetowe dedykowane zbiórkom pieniędzy. Mąż jednej ze sportsmenek podjął nawet dodatkową pracę jako kierowca Ubera.

Australijski strzelec numer jeden wśród mężczyzn i podwójny olimpijczyk James Willett, niedawno wrócił z w pełni finansowanej podróży do Egiptu, gdzie dotarł do finału Pucharu Świata, zajmując trzecie miejsce. Jednak jego następna impreza – Puchar Świata w Ałmatach, ważny start poprzedzający mistrzostwa świata i igrzyska olimpijskie – nie będzie finansowana przez Shooting Australia.

Willett powiedział ABC, że jego dwie poprzednie kampanie olimpijskie przed Rio i Tokio były w pełni finansowane i dobrze wspierane przez organizację sportową. Ale w tym roku jest inaczej.

Willettowi zakomunikowano, że będzie musiał sam się sfinansować, aby wziąć udział w dużej części międzynarodowych wydarzeń ze względu na ograniczone fundusze i zwiększone koszty podróży. To właściwie wszystko, co nam powiedziano. Jako sportowiec powinienem skupiać się na wydarzeniach, występach i zdobywaniu medali dla Australii – powiedział. Willett także założył stronę na zebranie funduszy.

Czołowy strzelec Australii sprzedał samochód

Inny z czołowych strzelców Australii, Peter, który nie chciał, aby jego nazwisko zostało opublikowane, sprzedał samochód, aby wystąpić w Kazachstanie. Wyceniłem wydarzenie na około 4000 dolarów, ale w federacji powiedziano mi, że to może nie wystarczyć. Rezygnacja ze startu może skutkować brakiem kwalifikacji olimpijskiej. Nie mogę sobie pozwolić na wyłożenie 6000 dolarów w tak krótkim czasie - przyznał.

Dyrektor naczelny Shooting Australia, Adam Sachs w oświadczeniu dla ABC napisał, że „zasoby finansowe federacji nie są odpowiednie, aby pokryć koszty wszystkich sportowców. Dlatego zawodnicy zawsze będą musieli inwestować w siebie”. Zaznaczył, że bez należytego wsparcia rządu wyniki najlepszych australijskich sportowców będą coraz bardziej zagrożone.

Michael Diamond, specjalizujący się w trapie dwukrotny mistrz olimpijski, nazwał postawę Shooting Australia "nikczemną". Jego zdaniem federacja nie istniałby bez swoich sportowców.