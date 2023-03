To krok, który w żaden sposób nie przesądza o tym, co zrobimy (ws. igrzysk - PAP) - dodała Oudea-Castera nawiązując do ewentualnego występu Rosjan i Białorusinów w Paryżu, ale zaznaczyła, że "to MKOl ustala warunki udziału zarówno sportowców olimpijskich, jak i paraolimpijskich".

To pierwszy głos przedstawiciela kraju-gospodarza najbliższych igrzysk od wtorkowego komunikatu MKOl, który zalecił federacjom sportowych ponowne dopuszczenie zawodników z Rosji i Białorusi do międzynarodowej rywalizacji, choć zastrzegł szereg warunków do spełnienia przez nich, m.in. że dotyczy to wyłącznie startów indywidualnych i tylko tych, którzy w żaden sposób nie popierają wojny w Ukrainie i nie mają związków z armią czy klubami wojskowymi.

Minister przypomniała też, że prezydent Francji Emmanuel Macron postulował, aby do sprawy wrócić latem.

Jest przecież oczywiste, że głos głowy państwa przyjmującego będzie słyszalny w dyskusji, którą prowadzi MKOl – podkreśliła.

Minister sportu Francji zaznaczyła, że kontynuuje wymianę informacji z "kolegami z różnych krajów".

Robimy postępy w znalezieniu najlepszego możliwego rozwiązania - dodała.