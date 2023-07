Władze MKOl z żalem przyjęły informacje o zamieszkach we Francji, ale są pewne, że nie wpłynie to na przygotowania do igrzysk, ich postrzeganie i wreszcie przebieg samej imprezy. Wyraziły jednocześnie przekonanie, że Francja zorganizuje przyjazne i zakończone sukcesem igrzyska.

Mamy pełne zaufanie do Komitetu Organizacyjnego i władz francuskich, które zapewnią udane igrzyska i paraolimpiadę, ale także nie mamy wątpliwości co do gościnności Francuzów, którzy podejmą cały sportowy świat - oświadczył rzecznik MKOl Mark Adams.

Nowa fala zamieszek wybuchła w Paryżu, Marsylii i innych francuskich miastach po tym, jak policjant śmiertelnie postrzelił 17-letniego Nahela, którego rodzice pochodzą z Maroka i Algierii. Ich uczestnicy podpalali samochody, plądrowali sklepy i atakowali siedziby władz, szkoły państwowe i inne budynki.

Oczywiście ubolewamy nad tym, co się działo, ale te akty przemocy nie miały nic wspólnego z igrzyskami - dodał rzecznik MKOl.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu odbędą się w dniach 26 lipca - 11 sierpnia 2024 roku.