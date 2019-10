Najbardziej utytułowaną drużyną - z 10 mistrzostwami - jest Real Madryt.

W latach 1958-96 najlepsze kluby Starego Kontynentu rywalizowały w Pucharze Klubowych Mistrzów Europy. Największe sukcesy polskich drużyn w tamtym okresie to trzecia lokata Polonii Warszawa (1960), czwarta Lecha Poznań (1959) oraz ćwierćfinały Legii Warszawa (1958, 1961, 1962, 1964) i Wisły Kraków (1963, 1965).

Po reformie formuły rozgrywek w 1988 roku Polskę reprezentowało w Eurolidze pięć ekip: Lech Poznań w 1990 roku, Śląsk Wrocław w latach 2001-04, Prokom Trefl (potem jako Asseco Gdynia) w latach 2004-13, Stelmet Zielona Góra (2013/14 oraz 2015/16) i PGE Turów Zgorzelec (2014/15).

Największy sukces mistrza Polski to występ Asseco Gdynia pod wodzą litewskiego trenera Tomasa Pacesasa w ćwierćfinale w 2010 r. (porażka z Olympiakosem Pireus 1-3).

W sezonie 2000/01 istniała SuproLiga, zarządzana przez Międzynarodową Federację Koszykówki (FIBA), a także Euroliga - prowadzona przez Unię Koszykarskich Lig Europy (ULEB). Rozgrywki te wygrało Maccabi Tel Awiw, pokonując w Paryżu Panathinaikos Ateny.

Triumfatorzy Euroligi (do 1996 roku PKME):

1958 ASK Ryga (ZSRR)

1959 ASK Ryga (ZSRR)

1960 ASK Ryga (ZSRR)

1961 CSKA Moskwa (ZSRR)

1962 Dynamo Tbilisi (ZSRR)

1963 CSKA Moskwa

1964 Real Madryt (Hiszpania)

1965 Real Madryt

1966 AP Simmenthal Mediolan (Włochy)

1967 Real Madryt

1968 Real Madryt

1969 CSKA Moskwa

1970 Ignis Varese (Włochy)

1971 CSKA Moskwa

1972 Ignis Varese

1973 Ignis Varese

1974 Real Madryt

1975 Ignis Varese

1976 Mobilgirgi Varese

1977 Maccabi Tel Awiw (Izrael)

1978 Real Madryt

1979 KK Bośnia Sarajewo (Jugosławia)

1980 Real Madryt

1981 Maccabi Tel Awiw

1982 Ultrarapida Cantu (Włochy)

1983 Ford Cantu

1984 Virtus Banco Rzym (Włochy)

1985 KK Cibona Zagrzeb (Jugosławia)

1986 KK Cibona Zagrzeb

1987 Tracer Mediolan

1988 Tracer Mediolan

1989 KK Jugoplastika Split (Jugosławia)

1990 KK Jugoplastika Split

1991 POP 84 Split (Chorwacja)

1992 KK Partizan Belgrad (Jugosławia)

1993 CSP Limoges (Francja)

1994 Joventut Badalona (Hiszpania)

1995 Real Teka Madryt

1996 Panathinaikos Ateny (Grecja)

1997 Olympiakos Pireus (Grecja)

1998 Kinder Bolonia (Włochy)

1999 Żalgiris Kowno (Litwa)

2000 Panathinaikos Ateny

2001 SuproLiga: Maccabi Tel Awiw Euroliga: Kinder Bolonia

2002 Panathinaikos Ateny (Grecja)

2003 FC Barcelona (Hiszpania)

2004 Maccabi Tel Awiw (Izrael)

2005 Maccabi Tel Awiw

2006 CSKA Moskwa

2007 Panathinaikos Ateny

2008 CSKA Moskwa

2009 Panathinaikos Ateny

2010 Regal FC Barcelona

2011 Panathinaikos Ateny

2012 Olympiakos Pireus

2013 Olympiakos Pireus

2014 Maccabi Tel Awiw

2015 Real Madryt

2016 CSKA Moskwa

2017 Fenerbahce Stambuł

2018 Real Madryt

2019 CSKA Moskwa