Bukowiecki (AZS UWM Olsztyn) przez dwa tygodnie walczył z grypą. W kole w hali Emirates Arena wyraźnie nie był sobą. W najlepszej z trzech prób pchnął 20,18. Do awansu do ośmioosobowego finału zabrakło mu 13 centymetrów.

Same niecenzuralne słowa cisną mi się na usta, ale nie będę ich wypowiadał. Nie miałem dziś mocy. Choroba mi ją zabrała. W grudniu i styczniu - po przygotowaniach w RPA - czułem się świetnie przygotowany do sezonu. Grypa, z którą walczyłem przed mistrzostwami - wszystko popsuła. Wiele więcej wam nie powiem - oświadczył Bukowiecki.

Był wyraźnie zdenerwowany i załamany.

To jedna z największych porażek w moim sportowym życiu. Wiedziałem, że nie jestem w życiowej dyspozycji po chorobie, ale nie sądziłem, że jestem tak słaby, żeby zająć 11. miejsce. Tata (trener) schodził do mnie w eliminacjach i próbowaliśmy coś poprawić, ale nie miałem mocy. W trzeciej kolejce czułem, że jest w miarę dobrze, a wyświetlony wynik to 20,18. Dramat - ocenił Bukowiecki.