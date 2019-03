Sztafetowy bieg smakuje inaczej. Lepiej czy gorzej? Po prostu inaczej. Inna jest też motywacja. W biegu indywidualnym, gdy zobaczyłam, co się dzieje, że daleko zeszłam, to przestałam biec, odpuściłam w głowie. W sztafecie nigdy tego nie było. Gdybym ja coś +zrąbała+, to byłby smutek czterech dziewczyn, a nie tylko mój. Wiedziałam, że co by się nie działo, to będę cisnęła po trzecim, a nawet po czwartym torze - podkreśliła zawodniczka, która w niedzielnym finale sztafet miała najlepszy czas ze wszystkich Polek. Pobiegła na swojej zmianie - 51,41. Świetny czas uzyskała również Anna Kiełbasińska (SKLA Sopot), która przy starcie z bloków +wykręciła+ 52,45.