Mrzygłód (AZS-AWFiS Gdańsk) najlepszy rezultat osiągnął w ostatniej kolejce. Wynik 84,97 jest rekordem mistrzostw Europy do lat 23 i jego życiowym oraz czwartym rezultatem w historii polskiej lekkoatletyki. Wcześniej jego najlepsze osiągnięcie - także z tego sezonu - wynosiło 83,88. Drugi był reprezentant Rumunii Alexandru Novac - 81,75, który prowadził przed ostatnią serią rzutów o 1 cm. Brąz dla Białorusina Aliakseja Katkawetsa - 80,31.

To szósty medal Polaków w Szwecji. W piątek tytuły mistrzowskie zdobyte dwa lata temu w Bydgoszczy obronili Ewa Swoboda (AZS AWF Katowice) na 100 m i Konrad Bukowiecki (AZS UWM Olsztyn) w pchnięciu kulą. Dzień wcześniej po srebrne krążki sięgnęli także płotkarze Klaudia Siciarz (AZS AWF Kraków) i Michał Sierocki (AZS UMCS Lublin). W sobotę w biegu na 400 m triumfowała Natalia Kaczmarek.

Reprezentantka AZS AWF Wrocław poprawiła swój rekord życiowy o 0,2 sekundy. Przez cały dystans była za faworytką Czeszką Ladą Vondrovą, ale pokazała, że ma znakomitą wytrzymałość i na ostatnich metrach wyprzedziła rywalkę wyraźnie. Czeszka uzyskała czas 52,40. Trzecie miejsce zajęła Andrea Miklos z Rumunii - 52,66.

Nie mogę uwierzyć, że poprawiłam swój rekord życiowy i jestem nową mistrzynią Europy do lat 23. Jestem bardzo zmęczona, ale oczywiście niezwykle szczęśliwa. Mój kolejny cel to udział w mistrzostwach świata w Dausze i zakwalifikowanie się do polskiej sztafety 4x400 m, która wystąpi w tej imprezie - powiedziała Kaczmarek. Wygrana w Szwecji jest bez wątpienia największym sukcesem w dotychczasowej karierze 21-letniej Polki.

W finale rywalizacji panów na dystansie jednego okrążenia najlepszy był Fabrisio Saidy z Francji wynikiem 45,79. Tymoteusz Zimny (WKS Śląsk Wrocław) finiszował tuż za podium - na czwartej pozycji z czasem 46,52. Czwarta przybiegła również Angelika Sarna (AZS-AWF Warszawa na dwukrotnie dłuższym dystansie - 2.07,46. Najlepsza na 800 m była Brytyjka Jemma Reekie - 2.05,19.

Patrycja Kapała (AZS-AWF Katowice) wynikiem 10.12,23 zajęła 8. miejsce w biegu na 3000 m z przeszkodami. Wygrała, z rekordem mistrzostw - 9.27,31, Dunka Anna Emilie Moller.

Sensacją zakończył się finał rzutu młotem panów. Złoto wywalczył Hiszpan Alberto Gonzalez, któremu w najlepszej próbie zmierzono 74,36. Drugie miejsce zajął węgierski faworyt - trzeci zawodnik seniorskich mistrzostw Europy w Berlinie Bence Halasz - 74,14.

Mistrzostwa w Gavle zakończą się w niedzielę. Polska prowadzi w klasyfikacji medalowej przed Niemcami i Francją.