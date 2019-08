Rewelacyjny rezultat - 4.21,11 uzyskała Konstanze Klosterhalfen. To rekord mityngu i Niemiec. “To moje pierwsze zwycięstwo w mityngu Diamentowej Ligi. Warunki nie były najlepsze, bo dziś mocno wiał wiatr, ale i tak udało mi się powalczyć o dobry czas. Teraz wracam na zgrupowanie do Sankt Moritz i dalej przygotowuję się do mistrzostw świata” - skomentowała.

Silny wiatr był sporą przeszkodą dla oszczepników. Konkurs płatał figle i nieoczekiwanym zwycięzcą został reprezentant Tajwanu Chao-Tsun Cheng - 87,75. Krukowski najlepszy rzut miał w ostatniej, szóstej kolejce.

Bardzo ciekawy był konkurs skoku w dal. W najlepszej trójce znalazły się aż dwie wieloboistki. Wygrała Belgijka Nafissatou Thiam - 6,86, która poprawiła rekord kraju i jednym centymetrem pokonała utytułowaną Serbkę Ivanę Spanovic oraz Brytyjkę Katarinę Johnson-Thompson.

“To dla mnie wspaniały konkurs i jestem bardzo zadowolona. Tym bardziej, że wszystkie pozostały próby były też bardzo udane. To daje mi więcej pewności siebie” - przyznała Thiam.

Do swojej dawnej formy trudno jest wrócić mistrzyni olimpijskiej, świata i Europy w rzucie dyskiem Chorwatce Sandrze Perkovic. W niedzielę była trzecia wynikiem 63,80 i przegrała z dwoma Kubankami - Yaime Perez (64,87) i Denią Caballero (64,59).

“Nie jestem dzisiaj zadowolona z rezultatu, jaki osiągnęłam. Muszę przeprosić kibiców, bo na rozgrzewce prezentowałam się lepiej niż w konkursie. Na szczęście do mistrzostw świata jest jeszcze sporo czasu i muszę popracować nad techniką” - przyznała Perkovic.

Po raz kolejny dobrą formę udowodnił mało utytułowany zawodnik z Ugandy - Ronald Musagala, który wygrał rywalizację na 1500 m czasem 3.35,12. Kenijki zdominowały bieg na 3000 m z przeszkodami. Zwyciężczyni Beatrice Chepkoech wynikiem 9.05,55 poprawiła rekord mityngu.

Nieoczekiwanym finiszem na 800 m wygrał Irlandczyk Mark English - 1,45,94. Drugie zwycięstwo w ciągu tygodnia odniosła w skoku o tyczce Greczynka Katerina Stefanidi. Mistrzyni olimpijska, świata i Europy jako jedyna nie strącila poprzeczki zawieszonej na 4,75. Z kolejnych prób zrezygnowała z powodu zbyt silnego wiatru.

Jamajczycy triumfowali w biegu na 110 m ppł - Omar McLeod - 13,21 oraz na 400 m - Akeem Bloomfield - 45,04. Na 100 m na mecie pierwsi zameldowali się Niemka Tatiana Pinto - 11,15 i kolejny Jamajczyk Yohan Blake - 10,07.

Niepokonana na 200 m pozostaje reprezentantka Wysp Bahama, specjalistka od dystansu dwa razy dłuższego Shaunae Miller-Uibo - 22,24. Amerykanka Ajee Wilson była z kolei najszybsza na 800 m - 2.00,76.

Nieoczekiwanie konkurs skoku wzwyż wygrał Australijczyk Brandon Starc - 2,30. W wyrównanej stawce zawodniczek na 100 m ppł triumfatorką została Jamajka Danielle Williams, która wynikiem 2,46 wyrównała rekord mityngu.

Kolejne zawody cyklu Diamentowej Ligi odbędą się 24 sierpnia w Paryżu. Będzie to ostatni mityng, w którym będzie można zakwalifikować się do finału.